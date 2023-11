Amsterdams museum geeft Krimschatten na 9 jaar terug aan Oekraïne

Het Amsterdamse museum kreeg in 2014 honderden oudheidkundige objecten in bruikleen van vier culturele instellingen op de Krim. De museumstukken maakten deel uit van de tentoonstelling ’De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee’. De Krim maakte op dat moment nog deel uit van Oekraïne, maar werd tijdens de expositie geannexeerd door Rusland. Daardoor was het niet duidelijk aan wie de kunstschatten moesten worden teruggegeven: aan Oekraïne, dat niet langer controle had over de Krim, of aan de musea, die onder Russisch bestuur vielen. Zowel Oekraïne als de Krim-musea beschouwen de schatten als hun cultureel erfgoed.