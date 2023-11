Antwerpen: Cirque du Soleil komt terug met ‘OVO’

OVO (‘ei’ in het Portugees) is een kleurrijke onderdompeling in een dag in het leven van een gemeenschap insecten die werken, eten, kruipen, fladderen, spelen, vechten en op zoek gaan naar liefde in een niet-aflatende stroom van energie en beweging. De show benadrukt door middel van adembenemende acrobatiek de unieke persoonlijkheden en vaardigheden van geselecteerde insectensoorten. Van machtige krekels die stuiteren op trampolines tot een hypnotiserende spin die zich in haar web kronkelt. De schoonheid van biodiversiteit in al zijn contrasten en levendigheid staat centraal.