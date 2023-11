P!nk komt op 14 juli naar Koning Boudewijnstadion in Brussel

De Amerikaanse zangeres P!nk zal op 14 juli 2024 optreden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, in het kader van haar ’Summer Carnival World Tour’. Dat heeft organisator Live Nation dinsdag aangekondigd. De ticketverkoop start op 24 november.

Het wordt het allereerste stadionconcert van P!nk in België, zegt Live Nation. De Amerikaanse zangeres deed afgelopen zomer wel al België aan met haar tournee, toen ze headliner was van een uitverkocht Werchter Boutique festival.

Wereldtournee

Na Europa trok de tournee naar de Verenigde Staten, tijdens de winter reist P!nk naar Australië en Nieuw-Zeeland. Vanaf juni 2024 strijkt ze opnieuw neer in het Verenigd Koninkrijk en Europa. De Brusselse stadionshow is gepland tussen concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam (10 juli) en de Red Bull Arena in Leipzig (17 juli).

P!nk, die eind jaren negentig debuteerde, is bekend van songs als ’Get the Party Started’, ’Dear Mr. President’, ’So What’ en ’Walk Me Home’. In oktober lanceerde ze een nieuwe single, ’Dreaming’, een samenwerking met Marshmello en Sting.

Voorverkoop start vrijdag

Tickets voor het concert in Brussel zijn vanaf vrijdag 24 november om 10 uur te koop via ticketmaster.be. Ze kosten van 74,50 tot 182,50 euro. Special guests tijdens de tournee zijn The Script, Gayle en KidCutup.