Betrapt met een boek: «Na een jaar twijfelen heb ik een e-reader gekocht»

«Het is een beetje bitterzoet.» Febe J. (25) heeft net een e-reader gekocht. «Ik heb een jaar getwijfeld! Ik mis het gevoel van een boek maar het is wel héél praktisch. Ik lees altijd op de trein, meestal tussen Gent en Brussel, en een boek weegt soms veel.»

«Ik ken Jennette McCurdy als Sam Puckett in iCarly, een Nickelodeon-serie die toen ik jong was superpopulair was.» In 2022 bracht Jennette McCurdy een biografie uit. «De titel zegt het gewoon. Ze had een supermoeilijke relatie met haar moeder en toen haar moeder stierf voelde ze een soort opluchting.»