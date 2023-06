Cahoots: zwijgen is goud in dit kaartspel

Cahoots is een coöperatief kaartspel voor twee tot vierspelers vanaf 8 jaar en duurt ongeveer 30 minuten per spel. Het kleine doosje bevat 110 kaarten en een set spelregels, that’s it! Meer had bedenker Ken Gruhl niet nodig om een ludiek – en verslavend – kaartspel uit zijn mouw te schudden. Teamwork makes the dream work

De opzet van het spel is heerlijk simpel: de spelers moeten aan de hand van de nummerkaarten in hun hand zoveel mogelijk opdrachten voltooien, zónder daarbij te overleggen. De nummerkaarten komen in vier verschillende kleuren met een cijferwaarde tussen 1 en 7. Bij de start draai je vier kaarten om en leg je ze in het midden van het speelveld, daarna onthul je een aantal opdrachtkaarten. De opdrachten variëren van ‘vier verschillende kleuren’ tot ‘de som van alle kaarten moet gelijk zijn aan 13’.

Nu moet je om beurten een kaart uit je hand spelen. Dat doe je door een kaart uit je hand te matchen met eentje op het centrale speelveld, op basis van de kleur of het cijfer. Zo maak je bijvoorbeeld van een oranje kaart een groene, omdat de opdracht vraagt dat er drie groene kaarten naast elkaar liggen. Op die manier blijven er te allen tijde vier kaarten in het midden van het speelveld liggen. Daarna neem je een nieuwe kaart. Woorden wegen

Cijfers en kleuren matchen: dat klinkt herkenbaar voor de doorwinterde UNO-speler. Alleen hoort bij dit spel geen geroep, getier en gevloek. Er moet een absolute stilte heersen. Zo gaan jullie als samenzweerders in een duistere nacht te werk. De stilte mag enkel doorbroken worden door het uitspreken van volgende zinnen:

- «Niet op die kaart spelen.»

- «Ik heb de juiste kaart voor deze stapel.»

- «Ik kan deze opdrachtkaart voltooien.»

Zodra je met de centrale kaarten aan een opdracht voldoet, haal je deze van het veld en trek je een nieuwe opdracht van de stapel. Het is soms goed mogelijk – als je een beetje geluk hebt en goed speelt – dat je met de centrale kaarten meer dan één opdrachtkaart tegelijk kan wegspelen. Zo scoor je sneller punten én verlies je minder nummerkaarten. Het exact tegenovergestelde kan ook gebeuren: dat je met veel moeite een opdracht hebt kunnen volbrengen en dat de nieuw onthulde kaart het exact tegenovergestelde vraagt. Dat is pech. Het spel is afgelopen wanneer een speler geen kaart kan uitspelen of zijn hand niet meer kan aanvullen tot vier kaarten. Cahoots met een twist

Wie zich het standaardspel meester heeft gemaakt, kan overstappen op een sessie ‘Snelle Cahoots’. Hierbij moet je binnen de vier minuten zoveel mogelijk opdrachten voltooien, maar moet je geen rekening meer houden met de spelersvolgorde. Voor wie écht van een uitdaging houdt, is er ook ‘Stille Cahoots’, waarbij er zelfs geen piep over je lippen mag komen tijdens het spelen. Misschien een goede truc om je praatgrage vriend eens even het zwijgen op te leggen? Ons verdict

Normaal gezien houden we het niet graag stil, maar bij Cahoots is dat exact wat het spel zo leuk maakt. Wij moesten dan ook onmiddellijk denken aan andere populaire games waarbij je de lippen stijf op elkaar houdt, zoals ‘The Mind’ of ‘Codenames’. Ideaal voor fans van het genre dus! Als je het spannend wilt houden, raden we wel aan om op voorhand duidelijk af te spreken wat exact wel, en niét, gezegd mag worden. De regels vermelden dan wel dat je maar drie zinnen mag gebruiken, ze zeggen niets over het combineren van de uitspraken. Zo kan je eigenlijk heel snel duidelijk maken aan je teamgenoten welke kaarten je werkelijk in je hand houdt. Maak het dus gerust wat uitdagender door ervoor te kiezen dat een speler tijdens een ronde maar één zin mag zeggen.

Een minpuntje is het artwork. De vrolijke tekeningen werken uitnodigend, maar zijn misschien net iets te herhalend. De cijferkaarten zijn per kleur allemaal dezelfde, hoewel de monsters op de opdrachtkaarten stuk voor stuk uniek zijn. Gelukkig doet dat geen afbreuk aan de spelinhoud of de replayability.

Het feit dat je maar heel beperkt mag overleggen, heeft als resultaat dat je soms niet anders kan dan elkaar tegen te werken. Je voelt je dan ook euforisch wanneer je er wel in slaagt om een opdracht te voltooien. Dat gemengd met de drang om telkens je persoonlijke record te verbreken, maakt van Cahoots een enorm verslavend spel.

Cahoots is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van White Goblin Games.