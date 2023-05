CANNES. Een blik op de rest van het filmjaar

Is het filmfestival van Cannes het belangrijkste ter wereld? Niet iedereen is het erover eens, maar zelf gaan ze er graag prat op. In elk geval zijn die twaalf dagen een uitgelezen moment om te proeven van films die de komende maanden in onze zalen zullen belanden. Deze tien springen alvast in het oog.

Jeanne du Barry

Maïwenn

Dinsdag is het allemaal al begonnen, met de première van het Franse kostuumdrama ‘Jeanne du Barry’. Daarin speelt regisseur Maïwenn zelf het titelpersonage, een naar verluidt onweerstaanbare courtisane van gewone afkomst die hetin de late 18de eeuw schopte tot de favoriete minnares van koning Louis XV. En die rol wordt vertolkt door niemand minder dan... Johnny Depp. In het Frans nog wel!

Asteroid City

Wes Anderson

Wes Anderson is een echte merknaam geworden, dankzij zijn eigenzinnige en stijlvolle films. In ‘Asteroid City’ volgen we tieners en hun ouders op een bijeenkomst voor sterrenkijkers, en daar gebeurt iets vreemds. Enkele van Andersons vaste acteurs (zoals Tilda Swinton en Willem Dafoe) zijn van de partij, en voor het eerst ook Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie en Steve Carell. Van sterrenkijken gesproken.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

James Mangold

«I’m too old for this shit…» Wedden dat het zinnetje verschillende keren te horen valt in dit avontuur? Anno 1969 kraken de knoken van Indiana Jones hoorbaar, maar hij raakt samen met zijn peetdochter (rol van Phoebe Waller-Bridge) betrokken bij de ‘space race’. Met (ex-)nazi’s als tegenstanders. Volgens Spielberg wist ‘The Dial of Destiny’ de pijnlijke smet van ‘The Kingdom of the Crystal Skull’ helemaal uit. We duimen dat hij gelijk krijgt.

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese

Cannes heeft altijd al een ongemakkelijke relatie gehad met streamingplatformen. Daarom is het des te meer opvallend dat Scorsese toch aanwezig is met dit misdaaddrama, dat hij voor Apple TV heeft gemaakt. Leonardo DiCaprio en Robert De Niro spelen mee in dit waargebeurde verhaal over het onderzoek naar de mysterieuze moorden op leden van de Osage-stam in Oklahoma in de jaren 1920 .

May December

Todd Haynes

In dit romantische drama maken we kennis met een echtpaar dat 20 jaar eerder in een mediastorm belandde omdat de vrouw (Julianne Moore) veel ouder was dan haar man. Nu wordt hun verhaal verfilmd, en het echtpaar krijgt bezoek van de actrice (Natalie Portman) die de rol van de vrouw zal spelen. Als iemand zo’n verhaal met de nodige subtiliteit kan vertellen, dan is het regisseur Todd Haynes (‘Carol’) wel.

The Old Oak

Ken Loach

Waarom zou je op je 86ste moeten ophouden met films maken? Vier jaar na ‘We Missed You’ heeft de Britse regisseur Ken Loach alweer een nieuwe klaar, naar aloude gewoonte druipend van relevante sociale thema’s. De titel verwijst naar een pub in een voormalig mijnstadje, ooit een bruisend plek maar nu op sterven na dood. De komst van Syrische vluchtelingen valt dan ook niet meteen in goeie aarde.

Strange Way of Life

Pedro Almodóvar

De Spaanse maestro Pedro Almodóvar heeft als frisse zeventiger dan weer het Engels ontdekt. Na zijn gestileerde ‘The Human Voice’ (met Tilda Swinton) waagt hij zich nu aan een western — gedraaid in Spanje — met Ethan Hawke en Pedro Pascal in de hoofdrollen. De eerste speelt een sheriff, de andere een cowboy, en ze hebben een innige band. Van een ander kaliber dan de gemiddelde cowboyfilm.

Augure

Baloji

Rapper Baloji woont al lang in België, maar zijn geboorteland Congo heeft altijd een bijzondere plek behouden in zijn hart. In het Swahili betekent zijn (voor)naam trouwens ‘tovenaars’, en dat is niet per se een zegen in Afrika. Dat merk je ook in zijn debuut als cineast, het verhaal van een man die in Congo zijn zwangere Belgische verloofde komt voorstellen aan zijn familie en met zijn gezicht tegen een muur van vooroordelen en bijgeloof knalt.

Le livre des solutions

Michel Gondry

Sinds onder meer ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ en ‘Be Kind, Rewind’ verwachten we van de Franse regisseur Michel Gondry enkel nog onverdunde creativiteit. In zijn nieuwe, ‘Le livre des solutions’, maken we kennis met een wat uitgebluste filmmaker die gaat draaien in het dorpje waar zijn tante woont. Daar golven de ideeën zijn geest plots weer binnen, en hij besluit om een boek te schrijven dat al zijn problemen moet oplossen.

Elemental

Pete Sohn

Herinner je ‘Inside Out’, de animatiefilm waar de menselijke gevoelens een figuurtje krijgen? In ‘Elemental’ doet Pixar iets gelijkaardigs over de vier elementen: vuur, water, land en lucht. Die lijken niets met elkaar gemeen te hebben, maar wanneer een vurige jongedame en een klotsende kerel samen op pad gaan, ontdekken ze dat het tegendeel waar is. Het ziet er zeker kleurrijk uit. Nu nog hopen dat er stoom in zit.

76ste filmfestival van Cannes, van 16 tot en met 27 mei.