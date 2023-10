Concertfilm Taylor Swift breekt alle records: Groter openingsweekend dan deze kaskraker!

Taylor Swift houdt ervan om records te breken, en dat heeft ze ook nuweer gedaan. Deze keer met ‘Taylor Swift: The Eras Tour’, de film die zes optredens in het SoFi Stadium in Los Angeles samenvat in een bijna drie uur durende show. De filmheeft het grootste openingsweekend voor eenconcertfilmooit.

De film heeft dit weekend wereldwijd naar schatting 126 miljoen dollar opgebracht in bioscopen, waarvan 95 miljoen dollar in Noord-Amerikaanse bioscopen. Dit is een stuk meer dan de 82 miljoen dollar van enorme kaskraker ‘Oppenheimer’.

De film Justin Bieber: Never Say Never had eerder de titel van grootste openingsweekend voor een concertfilm met 41 miljoen dollar in Noord-Amerikaanse bioscopen en 138 miljoen dollar wereldwijd (beide cijfers gecorrigeerd voor inflatie). Wat betreft de totale kaartverkoop moet This Is It uit 2009 van Michael Jackson nog worden onttroond, met of zonder inflatiecorrectie, met het huidige equivalent van 105 miljoen dollar in Noord-Amerika en 380 miljoen dollarwereldwijd over de hele looptijd.

Meer dan helft in eigen zak

Taylor Swift: The Eras Tour volgt Swift en haar dansers op het podium terwijl ze 40 nummers van 10 albums speelt, zonder backstage of beelden achter de schermen. Omdat ze 57% van de ticketinkomsten verdient, nam Swift dit weekend 71 miljoen dollar mee naar huis. Een winst die opvallend is als je bedenkt dat de film ongeveer 15 miljoen dollar kostte om te maken. Een aangenaam zakcentje voor een weekend ‘werk’!

Queen B kan niet achter blijven

Beyoncé heeft dit jaar ook een deal gesloten met bioscoopketen AMC om haar concertfilm Renaissance: A Film by Beyoncé te vertonen. De film is een mix van concertbeelden en clips van achter de schermen van de Renaissance World Tour. Hetvolgt de reis van de show vanaf het begin op de openingsshow in Stockholmtot de grote finale in Kansas City. Het is de eerste volledige videoclip van Beyoncé over het Renaissance-tijdperk.

