Danscarrière Sidi Larbi Cherkaoui bekroond met Ultima voor Algemene Culturele Verdienste

Poëtisch werk

«Dans in Vlaanderen staat op een zeldzaam hoog niveau, en dat is de laatste twintig jaar in niet onbelangrijke mate te danken aan Sidi Larbi Cherkaoui», schrijft de jury. «Zijn werk is poëtisch, breed, vernieuwend en slaagt erin om hedendaagse dans naar een breed publiek uit te dragen.»