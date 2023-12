Deze 10 gloednieuwe programma’s komen in 2024 naar VRT1

In 2024 keren een reeks sterkhouders terug, zoals ’Amai zeg wauw’, ’Dertigers’ en ’Hotel Romantiek’.Verder kijkt VRT1 uit naar de lang verwachte terugkeer van ’De droomfabriek’. En er komt een tweede seizoen van de populaire fictiereeks ’Knokke off’. Maar de zender verwacht ook veel van een reeks gloednieuwe programma’s. Een overzichtje:

Daarin zal Jeroen Meus kennismaken met chefs in andere landen, waaronder Italië, Mexico en Georgië.

Een docureeks waarin Eric Goens Belgische sporters volgt tijdens hun voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs.

In ’Door de bomen’ komt een bekende gast alleen terecht in een chalet in een bos en door op zichzelf terug te plooien komt er tijd voor rust.