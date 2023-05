Dit was CORE Festival 2023: «Een mooie aftrap van het Belgische festivalseizoen»

De tweede editie van CORE Festival, op 27 en 28 mei in het Brusselse Ossegempark, heeft in totaal 40.000 festivalgangers aangetrokken. Telkens 20.000 op zaterdag en op zondag. Dat meldt de organisatie van het festival. «Een mooie aftrap van het Belgische festivalseizoen», aldus Jordy Van Overmeire, woordvoerder van CORE.

«We zijn heel tevreden over deze tweede editie van het festival. Zaterdag werd een zonovergoten dag vol positieve vibes», zegt Van Overmeire. «We hebben heel wat positieve reacties gekregen van het publiek en de artiesten.»

Gedurende de eerste editie van CORE waren er soms lange wachtrijen en andere kwalen die eigen zijn aan beginnende festivals, «maar we zijn aan de slag gegaan met deze groeipijnen en hebben ze goed aangepakt. Er waren geen wachtrijen, we hebben meer bar- en foodstanden voorzien. Daar is iedereen heel tevreden over.» Volgens Van Overmeire hebben ook heel wat mensen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vooraf drank- en eetbonnen te kopen.

Foto Core

Vermiste vader

Ook de uitvoering van het programma verliep vlot, aldus de woordvoerder. Zaterdag was er even de vrees dat Adigéry haar optreden zou annuleren doordat haar vader vermist was, «maar de show van Charlotte Adigéry & Bolis Pupul is gewoon kunnen doorgaan en het optreden van Angèle was geweldig.» Op de affiche voor zondagstonden nog Alt-J, JPEGMAFIA, JAYDA G, Unknown Mortal Orchestra en vele anderen. De tweede editie van het festival werd afgesloten door het Berlijnse electronica-ensemble Moderat.

«Lijn doortrekken»

Voorzichtig werpt Van Overmeire ook een blik op volgend jaar. «We willen deze lijn doortrekken en met een eclectisch programma de beste artiesten van de hele wereld blijven aantrekken. Er is veel enthousiasme bij de organisatie om te blijven groeien. We gaan een mooie toekomst tegemoet, heel wat mensen moeten ons nog leren kennen.»

Foto Belga

Eerder raakte bekend dat burgemeester Philippe Close (PS) een uitzondering maakte voor CORE-festival en Couleur Café over de Brusselse geluidsnormen zoals opgesteld door het gewest. «Maar eigenlijk klopt dat niet», aldus Van Overmeire. «Er wordt voor bepaalde grote evenementen een toestemming verleend voor een tijdelijke afwijking van de geluidsnormen van de artikelen 4 en 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai. Dit is een mogelijkheid die in de wetgeving voorzien is. Dit wil niet zeggen dat de regelgeving en voorwaarden voor het uitzenden van versterkt geluid voor evenementen in openlucht niet strikt moeten gevolgd worden. Het gaat om twee verschillende wetgevingen. Standaard is 95db, maar grote festivals mogen tot 102db gaan. Dit geluidsniveau is wel écht noodzakelijk om een kwalitatieve geluids- en festivalervaring te bieden.»

Experimenteren