Dit zijn de 5 beste podcasts om te beluisteren tijdens je vakantie

De reis is net zo belangrijk als de bestemming, maar meestal wel een pak saaier. Om de tijd te doden, geven we je de vijf meest (ont)spannende podcasts van het moment .

1. Shrink the Box

De series die we bingen hebben altijd één ding gemeen: onze favoriete personages sporen niet (helemaal). In ‘Shrink the Box’ leggen komiek en acteur Ben Bailey Smith en psychotherapeut Sasha Bates hen op de divan. Ze zijn intussen aan hun tweede seizoen toe en vragen zich af: waarom bouwt Maeve (Sex Education) zo’n muur rond zichzelf? Wat is er mis met chronisch neuroot George Costanza (Seinfeld)? En waarom gedraagt Tanya (White Lotus) zich als een grote baby? ‘Shrink the Box’ is een verslavende extensie van ons bingegedrag en combineert naadloos het format van de cultuurpodcast met die van de zelfhulpgroepen.

2. I'm Not a Monster - The Shamima Begum Story

In 2015 vertrokken drie Britse tienermeisjes naar Syrië om lid te worden van terreurgroep IS. Hun verhaal wordt al snel wereldnieuws. Een van hen is Shamima Begum, amper 15 jaar oud. Tijdens haar tijd bij IS zal ze drie kinderen baren, en trouwen met een Nederlandse IS-strijder. In ‘I’m Not a Monster’ krijgt Shamima Begum de kans om haar verhaal te doen aan BBC-onderzoeksjournalist Josh Baker. Hij tracht feit van fabel te onderscheiden en te achterhalen wat haar dreef om te vertrekken naar Raqqa. Het is nu al de spannendste en meest intrigerende podcast van dit jaar.

3. Waar is zuster Gabrielle?

In 1982 verdween zuster Gabrielle, een koppige, populaire en vrijgevochten non uit het Sint-Vincentius-klooster van Dendermonde. VRT-journalist Philip Heymans probeert veertig jaar later het mysterie op te lossen. Is ze echt vermoord door de priester-directeur van het klooster? Getuigen klappen uit de biecht.

4. Believe in Magic

De meest verslavende reeks van dit jaar is ongetwijfeld ‘Believe in Magic’. Die BBC-reeks duikt in het leven van Megan Bhari, een chronisch ziek meisje van zestien dat in 2012 een liefdadigheidsstichting opricht voor zieke kinderen. Al snel gaat ze viraal op het internet. Zelfs haar favoriete boyband One Direction schaart zich achter haar. Een probleem: verschillende ouders vermoeden dat Megan niet écht ziek is. Jamie Bartlett (The Missing Cryptoqueen) ontrafelt het mysterie en creëert zo een uiterst bingebare podcast.

5. Containerbegrip

Toegegeven: containers zijn op het eerste gezicht niet het meest funky onderwerp om een podcast over te maken. Tot je beseft dat zo’n 90% van al onze spullen uit zo’n container komt. In deze podcast van Maaike Goslinga en Maite Vermeulen van De Correspondent krijgen we een blik achter de schermen in de wereld van zeecontainers. Hoe komen al die spullen tot bij ons? En wie betaalt er de echte prijs voor? ‘Containerbegrip’ is razend interessante onderzoeksjournalistiek over duurzaamheid en de consumptiemaatschappij.