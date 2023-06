Drie games om in de gaten te houden

Ad Infinitum

Met ‘Ad Infinitum’ hebben de ontwikkelaars en scenaristen van de Duitse studio Hekate een project op stapel gezet dat je op zijn minst symbolisch mag noemen. Hun eerste game dompelt de spelers namelijk onder in de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. De intro van de game stopt je een geweer in de hand en duwt je in de loopgraven met een first person POV, maar toch is ‘Ad Infinitum’ alles behalve een lauw afkooksel van ‘Call of Duty’. Dit is een verhalende game die zelfs aanleunt bij psychologische horror. Het tempo is traag en je moet geduld oefenen. ‘Ad Infinitum’ is zeker niet de soort game die je bij het handje neemt en alles netjes uitlegt. Je moet zelf ontdekken wat er schuilgaat achter het mysterieuze verhaal over een Duitse soldaat die getraumatiseerd is door de oorlog en gekweld wordt door vreselijke visioenen.

‘Ad Infinitum’ pendelt tussen droom, nachtmerrie en werkelijkheid. Er dwalen ook allerlei angstaanjagende monsters in rond. In deze game moet je vooral verkennen en overleven, maar je moet ook je intelligentste kant bovenhalen om kleine puzzels en raadsels op te lossen. De beslissingen die je als speler neemt, hebben bovendien een impact op het scenario (en op de omgeving!), want de ontwikkelaars laten weten dat ‘Ad Infinitum’ drie verschillende eindes telt. Als je een gamer bent die zich uit de slag kan trekken en niet door elke dichtklappende deur een hartaanval krijgt, zou je ‘Ad Infinitum’ in minder dan 10 uur moeten kunnen uitspelen.

Ad Infinitum

Verwacht op 15 september op PS5, Xbox Series en PC

RoboCop: Rogue City

Dit was voor ons de grootste verrassing van de minibeurs in Parijs. ‘RoboCop: Rogue City’ had een zoveelste smakeloze, kitscherige en goedkope filmadaptatie kunnen zijn, maar niets is minder waar. De Poolse gamestudio Teyon heeft een waar pareltje ontworpen. De twee uur dat we met deze titel in de weer zijn geweest, brachten ons helemaal in vervoering. Om te beginnen ziet de game er fraai uit en maakt hij knap gebruik van de Unreal Engine 5-motor. Wat de gameplay betreft, is ‘RoboCop: Rogue City’ een 100% single player FPS, een beetje old-school en edgy. Met de controller in de hand en een koptelefoon op de oren krijg je helemaal het gevoel dat je in de hoogtechnologische huid zit van een enorme metalen robot met langzame, zware en schokkerige tred.

Als ‘RoboCop: Rogue City’ zich echter van de concurrentie onderscheidt, dan komt het vooral door zijn unieke ambiance, die heerlijk vintage is. De originele film van Paul Verhoeven is intussen bijna 40 jaar oud, maar door de technologische evoluties die we de laatste jaren hebben meegemaakt, is hij actueler en relevanter dan ooit. Je stapt in de schoenen van een agent in het Detroit van de jaren 1980. Na een paar beklijvende schietpartijen moet je ook de ‘gewone’ taken van een politieman uitvoeren, zoals burgers met klachten onthalen aan de balie, boetes uitschrijven voor fout parkeren en taggers achternazitten door de straten.

Na die paar uur spelen kunnen we eerlijk zeggen dat we sinds lang niet meer zo uitkijken naar een game van uitgever Bigben/Nacon. Volgens de ontwikkelaars zal ‘RoboCop: Rogue City’ een speelduur van zowat 20 uur hebben als je de game in rechte lijn uitspeelt en nog een pak meer als je ook de talloze nevenmissies tot een goed einde wilt brengen. Een tip: om volop van deze game te genieten, bekijk je best nog eens de verschillende ‘RoboCop’-films. Je zult merken dat vooral het origineel geen spatje van zijn brutale charme verloren heeft.

Verwacht in september op PS5, Xbox Series en PC

Gangs of Sherwood

‘Gangs of Sherwood’ is het nieuwste project van Appeal Studios uit Charleroi. Het gaat om een coöperatieve actiegame die je ook op je eentje kunt spelen, en hij legt behoorlijk wat ambitie aan de dag. De Belgische makers hebben namelijk beslist om een serieuze uitdaging aan te gaan: het universum van Robin Hood in een ‘science-fantasy’-jasje steken. Het komt er bijvoorbeeld op neer dat het verhaal een hele resem futuristische toetsen heeft gekregen.

Je kunt spelen met vier iconische personages die je volledig naar jouw smaak kunt aanpassen. De Belgische studio heeft ze helemaal opnieuw ontworpen en ze vallen eigenlijk nauwelijks te herkennen. Robin Hood zelf is eerder een goeie sluipschutter geworden, het talent van Marian is om (meerdere keren) leven te geven, en Friar Tuck en Little John kun je nog het best omschrijven als tanks. De kers op de taart: als speler ben je niet gebonden aan één enkel personage. Tussen de hoofdstukken door kun je telkens veranderen, wat voor nog meer (en gevarieerder) speelplezier zorgt.

Appeal Studios heeft zeker zijn nek uitgestoken met deze game, maar nu we de eerste paar hoofdstukken hebben uitgespeeld, kunnen we zeggen dat ze de opdracht meer dan volbracht hebben. Vooral de art direction van ‘Gangs of Sherwood’ is — pun very much intended — een schot in de roos. De missies worden bijvoorbeeld ingeleid door filmische sequenties in de vorm van stukjes poppenkast. Laat die schattige kant en de sprankelende kleuren je echter niet om de tuin leiden. Net zoals bij pakweg ‘Devil May Cry’ is het niet moeilijk om ‘Gangs of Sherwood’ te begrijpen en om er de eerste stappen in te zetten, ook al omdat je kunt kiezen uit verschillende niveaus van moeilijkheid. Maar het is een opgave om de game volledig onder de knie te krijgen, met name door de vele combo’s en aanvallen.

Met zijn unieke wereld, zijn vinnige gameplay en zijn vlotte mechanica zal ‘Gangs of Sherwood’ ongetwijfeld in de smaak vallen bij liefhebbers van het genre en van coöpgames Dit is een geweldig spel om je lekker mee uit te leven. Wat de levensduur betreft, vertellen de ontwikkelaars ons dat je een tiental uur nodig hebt om ‘Gangs of Sherwood’ helemaal uit te spelen. Als je alle personages wilt uittesten, loopt dat op tot 40 uur. Daar ben je dus even zoet mee!

Gangs of Sherwood

Verwacht op 19 oktober op PS5, Xbox Series en PC