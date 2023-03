Ed Sheeran brengt nieuwe single ‘Eyes Closed’ uit: “Muziek is mijn therapie”

Emotioneel jaar

“Het is het begin van een album waar ik al jaren over nadacht en het voelt alsof ik eindelijk de perfecte weerspiegeling heb gemaakt van waar ik nu ben”, vertelt de singer-songwriter op Instagram. Het nummer gaat over de pijn die je voelt als je iemand verliest en alle donkere gedachten die daarbij horen. Naast het verlies van zijn beste vriend Jamal, heeft Sheeran een zwaar jaar achter de rug. Zijn vrouw had een tumor terwijl ze nog zwanger was, waardoor ze niet behandeld kon worden zolang de baby in de buik zat én hij raakte verwikkeld in een rechtszaak over plagiaat.