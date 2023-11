Festivalnieuws: Rock Werchter strikt Måneskin en 2 nieuwe namen voor Graspop

Volgende week woensdag 22 november verschijnt ‘Napoleon’ in de Belgische cinemazalen. Deze langverwachte release gebaseerd op het historische figuur Napoleon Bonaparte, vertolkt door de enige echte Joaquin Phoenix, werd geregisseerd door Ridley Scott. Scott is echter niet de enige die aan de slag ging met het dramatische en conflictrijke leven van Napoleon. Ook Steven Spielberg werkt momenteel aan een zevendelige Limited Series voor HBO gebaseerd op een Stanley Kubrick's originele script. Maar deze aankomende projecten zijn lang niet de enige, want over de jaren heen zijn er al talloze films verschenen over Napoleon, waarvan vele klassiekers zijn geworden. Kortom, ben jij superongeduldig om de nieuwe Napoleon-film van Ridley Scott te gaan bekijken in de zalen? Wij stillen je honger graag met de allerbeste films over Napoleon!