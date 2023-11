Graspop maakt eerste naam bekend: Tool headliner op donderdag

De festivalorganisatie zegt dat Tool bekend staat om «zijn straffe liveperformances, die zowel op muzikaal als visueel vlak indrukwekkend zijn. «Typerend is hun complexe en experimentele muziekstijl, die invloeden heeft van progressieve rock, alternatieve metal- en artrock», zegt GMM nog in de aankondiging.

De band is in 1990 opgericht in het Amerikaanse Los Angeles. In 2019 verscheen - na 13 jaar wachten - hun meest recente plaat ‘Fear Inoculum’.