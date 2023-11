Game Awards 2023: Dit zijn de beste games van het jaar

Ieder jaar zetten de Amerikaanse Game Awards de beste videospelletjes van het jaar in de bloemen. Deze week maakten zij de genomineerden bekend. Van ‘Tears of the Kingdom’ tot ‘Alan Wake 2’: deze games mag je niet gemist hebben.

2023 was het jaar van succesvolle sequels. Cultgame ‘Alan Wake 2’ kreeg dertien jaar na de eerste versie een waanzinnig vervolg, dat een detective slash horror-survivalgame werd vol verrassingen. Ook de sequels ‘Baldur’s Gate 3’, ‘Marvel’s Spider-Man 2’, ‘Resident Evil 4’, ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ en ‘Super Mario Bros.:Wonder’ kregen lovende recensies. En die successen worden nu ook weerspiegeld in de Game Awards. ‘Alan Wake 2’ en ‘Baldur’s Gate 3’ krijgen elk 8 nominaties, en de andere genoemde sequels kregen elk een nominatie voor ‘Game of the Year’.

In totaal komen 112 games in aanmerking voor een ‘Game Award’ in verschillende categorieën zoals esport, VR en simulation. Prijzen gaan zowel naar grote releases als naar piepkleine indiegames. Van die laatsten werd bijvoorbeeld puzzelspel Cocoon, horror/visgame ‘Dredge’ en vintage RPG ‘Sea of Stars’ elk twee keer genomineerd.

Dit zijn de genomineerden in de belangrijkste categorieën

Game of the Year

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Best Game Direction

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2(Insomniac Games/SIE)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Best Adaptation

Castlevania: Nocturne (Powerhouse Animation/Netflix)

Gran Turismo (PlayStation Productions/Sony Pictures)

The Last of Us (PlayStation Productions/HBO)

The Super Mario Bros. Movie (Illumination/Nintendo/Universal Pictures)

Twisted Metal (PlayStation Productions/Peacock)

Best Narrative

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt Red)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Best Art Direction

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Lies of P (Round8 Studio/Neowiz Games)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Best Independent Game

Cocoon (Geometric Interactive/Annapurna Interactive)

Dave the Diver (MINTROCKET)

Dredge (Black Salt Games/Team 17)

Sea of Stars (Sabotage Studio)

Viewfinder (Sad Owl Studios/Thunderful Publishing)

Best Debut Indie Game

Cocoon (Geometric Interactive/Annapurna Interactive)

Dredge (Black Salt Games/Team 17)

Pizza Tower (Tour de Pizza)

Venba (Visai Games)

Viewfinder (Sad Owl Studios/Thunderful Publishing)