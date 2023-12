GAMES. ‘Architecten van het Westelijk Koninkrijk’: heilige boontjes of duistere deals?

In dit spel kruipen de spelers in de huid van een architect-leenheer die in de goede gratie van de vorst wilt komen. En hoe doe je dat beter dan een kathedraal te bouwen in zijn naam?

Verzamelen, bouwen en scoren

Zodra iedereen een spelersbord, startkapitaal en zijn meeple (ofwel: arbeider) en arbeidskaarten heeft, kan het spel beginnen. Elke speler mag in zijn beurt één meeple op het bord plaatsen en de bijhorende actie uitvoeren: grondstoffen verzamelen, leerlingen onder jouw hoede nemen, belastingen innen en veel meer. In tegenstelling tot veel andere games verandert het effect van een gekozen veld hier afhankelijk van het aantal arbeiders dat een speler al op dit veld heeft staan. In de groeve krijg je voor jouw eerste meeple slechts één grondstof, maar als je in jouw volgende beurt een tweede meeple toevoegt, en de eerste arbeider er nog staat, krijg je twee grondstoffen. Al die grondstoffen stockeer je uiteraard niet simpelweg in het schuurtje achter je huis, maar ga je benutten om gebouwen mee te kopen of om mee aan de kathedraal te bouwen. Gebouwen leveren je overwinningspunten op en geven je onmiddellijk en/of op het einde van het spel extra’s op. De smidse kost je bijvoorbeeld vier klei en twee hout, maar geeft je onmiddellijk vier steen terug. Op het einde van het spel zal dit gebouw je ook nog eens drie overwinningspunten opleveren.

Klassesysteem

Voor sommige gebouwen heb je echter bepaalde leerlingen nodig die binnen een beroepsklasse actief zijn (timmer-, metsel- & tegelwerk). Zo heeft de wapenopslag twee en de kerker zelfs drie beroepscategorieën nodig.

Om een gebouw te kunnen bouwen, moet je wel een arbeider opofferen aan het gildehuis op het speelbord. Hoe meer bouwacties je neemt, hoe minder arbeiders je ter beschikking zal hebben om grondstoffen mee te verzamelen.

Een revolutie is op til

Op het eerste zicht lijkt het dus zeer aantrekkelijk om al jouw arbeiders en masse in te schakelen als houthakkers of mijnbouwers en vervolgens beginnen te bouwen, maar jouw rivalen zullen daar een stokje voor proberen te steken. De koning is als de dood voor revoluties. Jouw rivalen spelen dan ook maar al te graag in op deze paranoia door in zijn oor te gaan fluisteren wanneer er ergens een grote menigte arbeiders aan het samenscholen is. Via deze weg kan je de arbeiders van een tegenstander (tijdelijk) onder arrest plaatsen en naar de wachtpost begeleiden.

Lijkt dit alles je iets te complex of simpelweg te traag? Dan kies je er toch gewoon voor om een duister handeltje op te zetten. Want zodra er vraag is naar schaarse goederen, ontstaat er automatisch een zwarte markt. Uiteraard zal een bezoekje aan de zwarte markt je reputatie doen kelderen. Als je prestige dermate zakt, zal je zelfs niet meer in aanmerking komen om aan de kathedraal te bouwen. Kies dus voorzichtig of je dit pad wel wenst te bewandelen.

De winnaar wordt beslist zodra alle velden van het gildehuis bezet zijn. Wie de meeste punten heeft en nog genoeg prestige heeft (en dus niet voortdurend louche handeltjes op poten zette) krijgt de gratie van de koning.

Ons verdict

Fans van worker placement en resource management games mogen dit spel zeker niet links laten liggen. Je geluk en lef worden continu op de proef gesteld door te kiezen of je jouw arbeiders op eenzelfde plek laat verzamelen (en ze nadien snel genoeg in veiligheid brengt) of het op veilig speelt. Timing en inzicht zijn bij ‘Architecten van het Westelijk Koninkrijk’ cruciaal als je wilt winnen. Hierdoor leent het spel zich wat minder voor beginners. Het is ook fijn dat je bij dit spel volledig je eigen weg kan kiezen (en gaandeweg omgooien) om te pakken wat je nodig hebt. Je kan inzetten op het gevangen zetten van anderen hun arbeiders, het uitbuiten van de zwarte markt of voluit voor de bouw aan de kathedraal kiezen om zo jouw kaartje naar het hiernamaals te scoren.

Wie het artwork van The Mico een beetje kent, ziet van ver dat hij weer een hand had in het ontwerp van dit spel. Het spel past zowel qua vormgeving als speelmechanisme perfect in jouw spellenkast tussen Rovers van de Noordzee en Margraves of Valeria. Simpelweg: het spel is wederom een pareltje uit het creatieve brein van Shem Philips dat in 2020 terecht de Gouden Ludo in de wacht sleepte.

Het spel is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van White Goblin Games.

Score

Spelinhoud: 4/5

Spelregels: 4/5

Artwork: 4,5/5

Replayability: 4/5

