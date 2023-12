GAMES. ‘Combo Color’: tijd om kleur te bekennen

Verfkwasten in de aanslag en kleuren maar! Maak jij er in Combo Color een pittoresk plaatje van of heb je nog steeds moeite om binnen de lijntjes te kleuren?

Aan de horizon doemen legers van alle kleuren op die richting het slagveld marcheren. Want tijdens de nacht is er iets zeer merkwaardigs gebeurd. Hele delen van de kaart zijn plots volledig zwart-wit geworden! In zo’n fletse wereld is het maar saai vertoeven, dus het is hoog tijd om daar verandering in te brengen met een likje verf in jouw favoriete kleur.

In dit ludieke kleurenspel voor jong en oud nemen twee tot vier spelers het tegen elkaar op om de wereld wat meer kleur te geven. De doos bevat drie recto-verso kleurplaten voor elk van de zes verschillende werelden die je kan ontdekken.

Wiskundeknobbels gevraagd!

De spelregels hebben ogenschijnlijk weinig om het lijf: de spelers moeten om beurten een veld inkleuren dat een pijl vertoont of naast een ander reeds ingekleurd veld ligt. Zodra alle velden netjes ingekleurd zijn, moet je de punten tellen en kijken wie de hoogste score heeft. Iedere scène vertelt echter een nieuw verhaal en biedt andere wiskundige puzzels aan om rekening mee te houden. Voor sommige scenario’s volstaat het om alle gekleurde velden bij elkaar op te tellen, maar soms moet je bepaalde velden met elkaar vermenigvuldigen of krijg je enkel punten als je een ononderbroken ketting van velden weet te maken. Je moet dus niet simpelweg vakken inkleuren en hopen op de overwinning, maar goed nadenken en ook rekenen hoeveel punten je maximaal kan behalen, afhankelijk van de keuzes van je tegenstander.

Ons verdict over Combo Color

Dit spel is duidelijk bedoeld voor de jongere speler, maar is daarom niet minder leuk. Je leert spelenderwijs omgaan met wiskunde en ruimtelijk inzicht. Wie zegt dat leren niet leuk kan zijn, heeft dit spel duidelijk nog nooit gespeeld. Met in totaal 36 platen ben je zeker even zoet en dankzij de variërende moeilijkheidsgraad kan je zeer eenvoudig selecteren welke tekening voor welke leeftijdscategorie van toepassing is.

De vormgeving is eenvoudig, maar daarom niet minderwaardig. Of je nu de tuinen van Versailles aan het verkennen bent of je buik rond eet op het donutfestival, de vormgevers hebben duidelijk hun best gedaan om er iets moois van te maken.

Achter het simpele karakter van Combo Color gaat een area control-mechanisme schuil. Hoe beter jij de kaart beheerst, hoe moeilijker je het voor je tegenstanders maakt. Of je het nu met jonge kinderen speelt die simpelweg wat willen kleuren en rekenen, of met volwassenen die zich volledig op het spel storten: plezier is sowieso gegarandeerd.

Combo Color is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt.

Score

Spelinhoud: 3/5

Spelregels: 3,5/5

Artwork: 3/5

Replayability: 2/5