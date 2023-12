GAMES. Gorus Maximus: zij die zullen sterven, groeten u

Om de gunst van het volk te winnen, kwam je met een illuster idee: de meest gewelddadige en bloederige spelen aller tijden organiseren. Perfect om gelijktijdig alle criminelen, deserteurs en dwarsliggers in één klap uit de weg te ruimen. Maar helaas hebben jouw politieke rivalen allemaal hetzelfde idee! In de met bloed en ingewanden bezaaide arena van Gorus Maximus (InsideUp Games) blijft er helaas slechts één krijger overeind. Hopelijk scandeert het volk jouw naam.

Gorus Maximus is een slagenspel waarbij een tot acht spelers elkaar proberen te overtroeven en eeuwige roem en glorie trachten te bemachtigen via een reeks bloederige gevechten. Het spel bevat 80 gladiatorenkaarten verdeeld in vijf scholen. De kaarten van iedere school zijn gemarkeerd met een cijfer gaande van 0 tot en met 15. Hoe hoger het cijfer, hoe beter deze gladiator getraind werd en hoe groter zijn kans om te winnen. Buiten een kleur en cijfer zal je op de kaarten ook een gunstwaarde aantreffen. Sommige kaarten leveren nooit de gunst van het volk op, terwijl anderen het volk inspireren (pluspunten) of net zullen tegensteken (minpunten). Afhankelijk van het aantal spelers moeten bepaalde kaarten uit het deck verwijderd worden. Deze strijders zullen het spel op de bank uitzitten – gelukzakken!

Moge de beste winnen

De resterende kaarten worden geschud en verdeeld onder de spelers zodat iedereen zijn eigen voorraad aan gladiatoren op hand heeft. Nu je krijgers klaar zijn, is het tijd voor het eerste gevecht van de ronde. De spelers selecteren om de beurt een speler (in de vorm van een kaart) die het voor hen zal opnemen tijdens de match. Degene die eerst uitkomt, bepaalt de kleur die de andere spelers moeten volgen, als ze dat kunnen. Wie de hoogste waarde van het initiërende huis speelt, wint. Maar zo simpel is het uiteraard niet! Er is ook een geprefereerd huis waarmee je elkaar kan overtroeven om de slag mee thuis te halen. Toch is die troef ook niet altijd een garantie voor winst, want wanneer een speler exact dezelfde gladiator speelt als de voorgaande speler, verandert de kleur van de geprefereerde school naar het huis van die laatste gladiator. Goed kunnen bluffen en in de gaten houden welke strijders al gevochten hebben deze ronde zijn cruciaal!

De winnaar van de slag neemt alle kaarten van dit gevecht en plaatst ze opzij, daarna initieert hij het volgende gevecht. Dit proces herhaalt zich totdat alle kaarten gespeeld zijn en de arena opgekuist wordt voor een volgende ronde. Iedereen die kaarten gewonnen heeft telt hier de weergegeven plus- en minpunten van samen. Wie de meeste gunsten verzamelt, scoort een overwinningspunt.

Om te zegevieren is het niet voldoende om een reeks gevechten te winnen. Je moet op het einde van een volledige ronde ook de meeste gunstpunten scoren. Alleen zo krijg je een overwinningspunt. De speler die als eerste drie punten verzamelt, is de kampioen van Gorus Maximus.

Ons verdict

De spelregels van ‘Gorus Maximus’ zijn aanvakelijk redelijk ingewikkeld. Wanneer wisselt de geprefereerde school of welke kleur moet je nu exact volgen? Na een paar rondes heb je dat gelukkig wel onder de knie en verandert die ergernis in een extra tactische gelaagdheid. Het feit dat de troef op iedere moment van het gevecht kan wisselen maakt dit spel zowel berekenend als een beetje te willekeurig. Je kan met een groot aantal kaarten en spelers tenslotte onmogelijk uitrekenen wie welke kaarten heeft. De gladiatoren waarmee je een speler met minpunten kan opzadelen zorgen wel voor de nodige gamechangers, maar je moet hier ook zorgen dat je er zelf niet mee blijft zitten op het einde van een ronde.

Afhankelijk van het aantal spelers gebruik je meer huizen, andere gladiatoren en meer handkaarten. Hoewel het spel tot en met acht spelers gespeeld kan worden, zorgt dit ervoor dat het spel wel écht heel lang kan uitlopen. Je blijft tenslotte doorspelen totdat iedereen elke ronde al zijn handkaarten gespeeld heeft en iemand drie punten gescoord heeft. Zo kan een spelletje van 20 minuten al snel uitlopen in eentje van uren!

Wel de moeite: de fraaie vormgeving. Je kan met een titel als ‘Gorus Maximus’ moeilijk over de brug komen met regenbogen en pony’s. Kwanchai Moriya heeft zich dan ook laten gaan en deinst er niet voor terug om de oogballen en bloedspetters in het rond te laten vliegen.

Gorus Maximus is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van InsideUp Games.

Score

Spelinhoud: 3/5

Spelregels: 2/5

Artwork: 4/5

Replayability 3/5