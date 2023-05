GAMES. ‘Jaws’: pootjebaden met een haai op de loer

Klaar om een duik te nemen in de oceaan om wat verkoeling te zoeken? Na een potje ‘Jaws’ van Ravensburger denk je daar misschien toch twee keer over na.

De gelijknamige film veroorzaakte in de jaren 70 overal ter wereld een vloedgolf van angst bij strandgangers. Na al die jaren jaagt de bloeddorstige witte haai nog steeds mensen de stuipen op het lijf en zorgt hij er zelfs voor dat sommigen zelfs niet durven pootjebaden in de zee. Suspense

Nu is er ook het bordspel ‘Jaws’. Tijdens het spel kruipt een speler in de huid van de hongerige haai die onzichtbaar langs de stranden zwemt. De andere spelers nemen de iconische rollen van Brody, Hooper en kapitein Quint op zich. Het doel van de haai is de andere spelers zo lang mogelijk te ontduiken en misleiden, terwijl hij af en toe zijn tanden in een malse zwemmer zet. Heerlijk zo’n snack on the go! De andere spelers proberen de haai zo snel mogelijk te vangen, voordat er te veel slachtoffers vallen en de oceaan rood kleurt.

Het Jaws-bordspel wordt gespeeld in twee hoofdstukken die je onmiddellijk na elkaar of afzonderlijk van elkaar kan spelen. Ideaal voor als de suspense je te veel wordt en je het spel wil pauzeren. Hoofdstuk 1: Amitiy Island

Aan het begin van iedere ronde wordt er een kaart getrokken die bepaalt waar er nieuwe zwemmers de oceaan in gaan en welke speciale regels er voor deze ronde gelden. Vervolgens mag de haai een aantal acties uitvoeren om zich, in het geheim, over het bord te verplaatsen en/of om zwemmers te verzwelgen. Nadien mogen de andere spelers hun acties uitvoeren in een poging de haai in het nauw te drijven.

Tijdens dit hoofdstuk is de roofvis volledig onzichtbaar voor de andere spelers. De haaifiche wordt alleen maar op het speelbord geplaatst als hij door een harpoen van kapitein Quint geraakt wordt, gespot wordt door Brody met de verrekijker of als Hooper hem op zijn sonar kan lokaliseren.

Het eerste hoofdstuk eindigt zodra er negen zwemmers verscheurd worden, er geen kaarten meer zijn of wanneer de haai twee keer geraakt werd. Hoofdstuk 2: The Orca

Wie kent de filmquote ‘You’re gonna need a bigger boat’ nu niet? In het tweede deel van ‘Jaws’ ervaar je zelf hoe het voelt om oog in oog te staan met de killer van de oceaan die langzaam maar zeker je boot verslindt. Draai het spelbord om en leg alle fiches om de boot te bouwen op de juiste plaats.

Hoe sneller je de haai te pakken krijgt in het eerste deel van het spel, hoe meer wapens je voorhanden hebt tijdens dit tweede hoofdstuk. Wist de haai negen mensen tussen zijn kaken te laten verdwijnen, dan moeten Brody, Quint en Hooper het met een zeer beperkt arsenaal stellen en heeft de haai meer power-ups om uit te spelen.

Foto D.R.

Elke speler kiest vervolgens een locatie uit: de haai (in het geheim) waar hij boven water zal komen en de spelers op welke locatie ze hun wapens gaan richten. Als haai wil je de boot zo snel mogelijk aan stukken bijten en als bemanningslid wil je de haai aan flarden schieten.

Het spel is afgelopen zodra The Orca gezonken is, alle bemanningsleden opgegeten zijn of de haai verslagen is. Ons verdict

Spanning en suspense gegarandeerd! Fans van de ‘Jaws’-franchise zullen zonder twijfel niet op hun honger blijven zitten. Zowel de vormgeving als het spelmechanisme voelen enorm vertrouwd aan en weten de sfeer van de films perfect te capteren. Je weet dat de haai ergens onder het wateroppervlak op de loer ligt en je hem soms op een haar na mist… Een foute keuze kan letterlijk het verschil maken tussen leven en dood voor een onschuldige zwemmer.

Het spel vergt buiten een strategisch inzicht ook wel de nodige dosis geluk. Je moet als haai een beetje hopen dat er toeristen verschijnen op de juiste stranden en dat je tegenspelers je niet te snel op het spoor zijn. Maar als er voldoende slachtoffers vallen, is het spel enorm in het voordeel van de haai tijdens het tweede hoofdstuk.

Als haai kan het spel misschien een beetje saai aanvoelen met momenten. Jij hebt namelijk niemand om rekening mee te houden, terwijl de spelers die de rollen van de bemanning bekleden met elkaar moeten overleggen. Ze moeten discussiëren over waar de haai is volgens hen, welke acties ze ondernemen, waar de haai zal toeslaan… Als haai kan je je anderzijds wel verkneukelen aan het feit dat je de anderen misschien op een dwaalspoor wist te zetten. Welke rol jou op het lijf geschreven is, hangt af van jouw persoonlijkheid. Als je ervan geniet om mensen te misleiden, ben jij een geboren witte haai.