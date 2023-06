‘Gloomy Graves’: in dit kaartspel bouw je een massagraf voor dode kobolden en draken

Wanneer dappere krijgers op queeste gaan, maken ze al eens een draak of kobold een kopje kleiner. Maar heb je je ooit al eens afgevraagd wat er met al die afgeslachte vijanden gebeurt? Terwijl de helden gelauwerd worden, ruimen grafdelvers stilletjes hun boeltje op. In ‘Gloomy Graves’ neem jij hun job over, en zorg je ervoor dat de lijken zich niet opstapelen doorheen het fantasierijk. Maar let op dat je je eigen graf niet delft...

‘Gloomy Graves’ is een drafting en cardlaying spel waarbij je een zo groot mogelijk massagraf probeert te maken voor een bepaald soort fantasiewezen. Hoe groter het aantal gelijksoortige lijken jij aaneengesloten onder de zoden legt, hoe meer punten je scoort. Je mag voor ieder soort schepsel wel maar één keer punten scoren per spel. Aan jou de keuze of je voor een groot massagraf of voor een bescheiden dodenakker gaat.

Het spel is opgebouwd uit 90 dominokaarten met daarop telkens twee van de zes mogelijke graftypes: draken, cyclopen, eenhoorns, elfjes, kobolden of grafdelvers. Die laatste tellen als jokers en kunnen ingezet worden als een graftype naar keuze. De een zijn dood is de ander zijn brood

Bij de start worden twee grafkaarten naast elkaar geplaatst in een 2x2 raster. De vier onthulde afbeeldingen vormen het «gemeenschappelijke kerkhof» dat iedere ronde met nieuwe slachtoffers uitgebreid zal worden. Nadien ontvang je vijf kaarten waarvan je er een van aflegt om jouw «persoonlijke kerkhof» mee te starten. Tijdens een beurt moet je telkens een grafkaart toevoegen aan de gemeenschappelijke én de persoonlijke begraafplaats. Wanneer je nieuwe kadavers op het centrale speelveld wilt dumpen, moet je de helft van een aanwezige grafkaart bedekken met een van de twee afbeeldingen op de door jou gespeelde kaart. Dat wilt zeggen dat het centrale speelveld iedere beurt met een nieuwe grafkuil zal groeien en een bestaande stapel lijken bedolven wordt onder een berg nieuwe knoken.

Doordat je een nieuwe kaart speelt die half bovenop een bestaande kaart ligt, ontstaat er misschien plots een massagraf van een bepaald fantasiebeest of zorg je er net voor dat je een bestaande keten van soortgelijke grafperken doorbreekt om je tegenstander punten te ontzeggen.

Naast het gemeenschappelijke kerkhof heeft iedere speler dusook een persoonlijke crypte waar je elke beurt iemand moet begraven. Hier is echter minder plaats want dit plot grond is maximaal 3x3 vakken groot. In tegenstelling tot het centrale speelveld zal je hier na verloop van tijd bestaande kaarten wél volledig moeten bedekken. Hou de kaarten in je hand enje persoonlijke kerkhof (en die van je tegenstanders) goed in de gaten, want jouw laatste actie zorgt er misschien voor dat iemand anders met de punten gaan lopen. Dit spel geeft de term ‘lijkenpikker’ in ieder geval een volledig nieuwe betekenis!

Zodra je twee grafkaarten gespeeld zijn, mag je kiezen om punten te scoren voor een van de soorten monsters die jij vandaag begraven hebt. Tel het aantal aaneengesloten grafperken (en grafdelvers) in jouw persoonlijke en het gemeenschappelijke kerkhof voor dit gekozen creatuur. Als je niet voldoende soortgelijke lijken hebt of de puntenfiche voor dat aantal lijken van dit wezen al weg is, scoor je geen punten.

Het spel eindigt zodra je geen kaarten meer kan trekken of iemand een puntenfiche heeft gescoord voor ieder soort wezen. Ons verdict

Bij ‘Gloomy Graves’ is het erg moeilijk om voor de andere spelers verborgen te houden voor welk soort monsters jij probeert te scoren. Je zult vrij letterlijk moeten zwijgen als een graf, zodat ze jouw plannen niet dwarsbomen. Een tegenstander kan namelijk razendsnel voorkomen dat je punten scoort door het centrale speelveld in de war te gooien. De persoonlijke begraafplaats speelt een cruciale rol in het verzamelen van voldoende grafperken, maar gaat ook visueel verraden waar jij op hoopt te scoren.

Timing en geluk zijn twee bepalende factoren in dit spel. Je moet geluk hebben met de kaarten die je in je hand krijgt, maar je moet ook vooral goed timen welke kaarten je wanneer speelt en wanneer je kiest om punten te scoren. Sprint je met een laag aantal punten per fantasiewezen naar de eindstreep of probeer je met minder soorten voor hogere scores te gaan?

Als er één groot minpunt is aan ‘Gloomy Graves’, is het wel het feit dat je elkaar echt gaat tegenwerken. Soms zal het eerder aanvoelen alsof je er simpelweg alles aan doet om te vermijden dat de andere spelers punten kunnen scoren. Zodra iemand een puntenfiche van een bepaald soort heeft, heeft hij er alle belang bij om ervoor te zorgen dat er van dat wezen nooit nog grote ketens van aaneengesloten graven zijn. Dat ongezelligeaspect kan ervoor zorgen dat er behoorlijk wat wrok ontstaat tijdens het spelen.

De kleurrijke vormgeving staat in schril contrast met het macabere thema van het bordspel. Als rottende lijken je toch net wat te luguber zijn, kan je het soortgelijke ‘Rolnicy’ proberen. Dat spel volgt in essentie dezelfde spelregels, alleen moet je nu gewassen planten en oogsten in plaats van doden begraven. Het is maar waar jij zelf meer voldoening uit haalt.

Score

Spelinhoud ***

Spelregels **

Artwork ***

Replayability ****

Gloomy Graves is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van Renegade Games.

