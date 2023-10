Heat: Pedal to the Metal, Plankgas richting de overwinning

Ronkende V12 motoren en gierende banden, met ‘HEAT: Pedal to the Metal’ van Days of Wonder word jij een echte racewagenpiloot!

Last van een zware voet in de wagen? Dat komt bij dit racespel misschien wel goed van pas. Bij HEAT kruipen een tot zes spelers in de bestuurdersstoel van de iconische Formule 1-bolide uit de jaren 60. Scheur over het asfalt en laat een fles champagne knallen op het winnaarspodium!

Helaas is het niet alleen een kwestie van wie de snelste is. Je zal ook stalen zenuwen nodig hebben en je koelbloedigheid moeten kunnen bewaren. Je moet in de cockpit niet enkel het hoofd, maar ook je motor koel weten te houden als je in één stuk over de finishlijn wilt geraken.

Continu plankgas geven is niet de sleutel tot de overwinning. De F1-racemachines van de jaren 60 waren een stuk gevaarlijker dan hun tegenhangers van vandaag. De wagens waren toen ontworpen om er oogstrelend uit te zien en snel te gaan, veiligheid was eerder een bijzaak. Veiligheidsgordels waren voor watjes en de kans dat er een voertuig in brand vloog was meer dan reëel. Daarom moet je in dit spel dus soms wat gas terugnemen en je bochtenwerk als een echte professional aanpakken. Snelheidskaarten

Bij HEAT speel je kaarten uit je hand om aan te geven hoe snel jij over de weg racet. Tijdens elke beurt kan je naar een hogere of lagere versnelling schakelen om meer kaarten te kunnen spelen of om je motor te sparen. Hoe hoger je versnelling, hoe harder je jouw motor laat werken en des te groter de kans op oververhitting wordt. Meer kaarten spelen, zorgt ervoor dat je meer snelheid kan maken, maar is ook niet zonder risico’s. Als je jouw gaspedaal te ver induwt, vlieg je mogelijk uit de bocht en schieten je tegenstanders je genadeloos voorbij.

Iedere speler krijgt bij de start een deck snelheidskaarten om een trekstapel mee te vormen. Daarnaast liggen er een aantal HEAT-kaarten op je spelersbord die je motor vertegenwoordigen. Hoe heter je jouw motor laat worden, hoe meer van die HEAT-kaarten er in je deck belanden. Als je te veel ‘heat’ in je hand hebt, zie je jouw tempo drastisch slinken of valt je voertuig zelfs een ronde volledig stil.

Elke speler doorloopt tijdens zijn beurt een aantal stappen, zoals schakelen, kaarten spelen, motor afkoelen, slip streamen en bochtencontrole, om te bepalen waar zijn racemachine zich op het circuit bevindt. Het doel van het spel is, net als bij een echte race, om als eerste over de finish te geraken. Zodra een speler zijn laatste ronde heeft gereden, is het spel onmiddellijk afgelopen en worden de racers naar het winnaarspodium geloodst.

HEAT wordt gespeeld als een eenmalige race of een volledig raceseizoen met meerdere wedstrijden, waarna een wereldkampioen gekroond wordt. Als jouw vrienden de stress en adrenaline niet aankunnen, kan je het ook in je eentje tegen het bord opnemen door automatische piloten toe te voegen.

Ons verdict:

Ondanks de complexiteit waar racegames meestal mee kampen, weet HEAT alles zeer keurig en duidelijk over te brengen. Je kiest op voorhand hoe uitgebreid of eenvoudig je het spel wilt maken. Je kan iedere speler zijn eigen wagen laten pimpen met tal van upgrades en kiezen of het weer de racers parten speelt of niet. Om de speelduur in te korten of net wat te verlengen, kan je ook experimenteren met het aantal rondes en het aantal racers op de baan. De standaarduitgave van het spel bevat vier circuits en zes racewagens, maar is voorzien op een uitbreiding tot acht racers en extra raceparcoursen. Er circuleren onder de fans van het spel ook al tal van zelfgemaakte circuits waar je jouw racetalent mee kan bewijzen.

De spanning is in ieder geval te snijden tijdens deze nek-aan-nekrace waarbij je jouw wagen tot het uiterste drijft. Je voorsprong kan razendsnel slinken als je een bocht verkeerd inschat en tegen de vangrails knalt. Het spel is een ideale balans tussen strategie en geluk.

Voor de Game of the Year-award kwam HEAT niet als winnaar over de eindstreep, maar het spel ging wel naar huis met twee Golden Geek Awards.

HEAT vind je bij de gespecialiseerde spellenzaak in jouw buurt.

Artwork ****

Spelmateriaal *****

Spelregels ****

Replayability ****

