‘Je T’aime Moi Non Plus’-zangeres Jane Birkin overleden op 76-jarige leeftijd

Volgens de krant Le Parisien werd haar levenloos lichaam zondag aangetroffen in haar woning in de Franse hoofdstad. Volgens zender BFMTV vond Birkins verzorgster het lichaam. Birkin had eind mei een reeks optredens afgelast wegens gezondheidsredenen. «Ik ben altijd een groot optimist geweest en ik realiseer me dat ik wat meer tijd nodig heb om weer te kunnen optreden», schreef ze in mei in een verklaring waarin ze de annuleringen aankondigde.

Birkin was zowel zangeres als actrice, scenarioschrijfster en regisseuse. Ze speelde in talloze films, waaronder ‘La Piscine’, ‘Don Juan 73’ en ‘La Fille Prodigue’. Ze werd geboren in Londen in 1946 en startte haar carrière in de Britse cinema. Een eerste rol had ze in 1965 in ‘The Knack ...and How to Get It’ en later was ze te zien in onder meer ‘Blowup’ van regisseur Michelangelo Antonioni. Ze verhuisde naar Frankrijk in de late jaren 60 en werd genaturaliseerd tot Française, maar behield altijd haar Britse accent.