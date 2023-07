Metro sprak met filmcomponist Ludovico Einaudi op Gent Jazz: «Mijn muziek roept emoties op, maar soms is dat veel intenser dan verwacht»

Met bijna zeven miljoen Spotify-luisteraars per maand is Ludovico Einaudi de meest gestreamde klassieke componist ter wereld. Maar ook op TikTok en Instagram is de Italiaanse maestro immens populair. Zijn minimalistische muziek werkt haast therapeutisch en maakt het mooiste in de mens los. Zowel jong als oud voelt zich aangesproken door zijn toegankelijke, eindeloos kabbelende strelingen voor het oor. Diezelfde innerlijke rust straalt het 67-jarige muzikale genie uit tijdens ons gesprek, over explorerende verbeelding, inspirerende vaderliefde en onhoudbare tranen.

Hoe begin je aan de soundtrack van een film? Bekijk je eerst de beelden en bedenk je vervolgens de muziek of kan het ook andersom: eerst de muziek schrijven en die daarna aanpassen aan de film?

Ludovico Einaudi: «Beide manieren bieden verschillende mogelijkheden. Zo kan je het script van de film lezen en je verbeelding gebruiken. Of je kan een stukje uit de ruwe versie van de film bekijken en dan heb je een idee van hoe de film aanvoelt. Als je bijvoorbeeld de cinematografie en de acteurs ziet, krijg je een idee van de kwaliteit en de sfeer van de film. Eén à twee minuten is al voldoende om je er iets bij voor te stellen en enkele ideeën uit te proberen.»

Welke methode verkies jij?

«Ik heb het afgelopen jaar gewerkt aan drie verschillende projecten. Voor mij werkt het best om onmiddellijk een aantal ideeën uit te proberen en uit die eerste brainstorm komen de juiste elementen voort die tot het eindresultaat leiden. Als je blijft doordenken, kom je in een soort van writer’s block terecht. Ook naar de regisseur toe heb ik geleerd dat het beter is om wat ideetjes die ik nog liggen had op te rakelen en uit te proberen. Zo’n 10 à 15 schetsen breken vaak al snel het ijs en vervolgens kan het schrijfproces beginnen.»

Je bent een vaste waarde in de filmmuziekwereld, zelfs bij de jongere generatie. Dat je muziek tijdloos is, bewijst het feit dat je track ‘Experience’ uit 2013 al miljoenen keren gebruikt werd in TikTok-filmpjes en Instagramposts. Had je verwacht dat het zó viraal zou gaan?

«Nee, helemaal niet. Toen ik ‘Experience’ componeerde, was er nog niet echt sprake van Instagram of TikTok. En social media zijn erg onvoorspelbaar. Ik voelde wel dat ‘Experience’ een lang leven beschoren zou kunnen zijn omdat ik hou van de emoties die het nummer losmaakt. Het doet me deugd dat het liedje gesmaakt wordt en mijn repertoire bijgevolg in zekere zin ook meer gehoord wordt. Gisteren was ik nog in Amsterdam en zag ik op straat een pianist ‘Experience’ spelen...»

Ik kan me inbeelden dat je je muzikaliteit graag doorgeeft aan je kinderen. Dat is duidelijk gelukt, want ze maken allebei muziek. Hoe pak je dat aan?

«Een mooie manier om dat te doen is samen naar muziek luisteren en muziek samen beleven. Ik speelde thuis voortdurend piano. Zo’n 15 jaar geleden reisde ik met Leo rond in de Verenigde Staten en luisterden we de hele tijd naar de radio. Op een bepaald moment kocht ik een gitaar en leerde ik hem enkele akkoorden en liedjes. Hem van muziek leren houden gebeurde dus op een heel natuurlijke manier. Je moet natuurlijk wel veel oefenen en dan heb je ook een goede leraar nodig. Als ouder is het je taak om je kind daarin te steunen en dat is niet altijd even makkelijk.»

Laten jullie zich door elkaar inspireren?

«Met Leo werk ik soms samen, zeker aan films. We hebben een goede verstandhouding omdat ik hem help bij zijn muziek en hij naar mijn composities luistert. Tijdens de lockdown wisselden we op dagelijkse basis ideeën uit. Ik voel me bij hem op mijn gemak en we zijn goed afgestemd op elkaar. Meestal werk ik alleen, maar bij films is het handig om iemand naast je te hebben bij wie je je ideeën kan aftoetsen. Daar heb ik bij hem heel veel aan. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met zijn eigen band en maakt hij zijn eigen muziek. Jessica legt zich momenteel liever toe op schilderkunst dan op muziek.»

Je muziek raakt mensen tot in het diepste van hun ziel, zo bewijst een YouTube-video waarin een man met gesloten ogen naar je luistert en een traan over zijn wang rolt. Wat doet dat met jou?

«Mijn muziek roept emoties op bij mensen, maar soms is dat veel intenser dan ik verwacht. Als ik muziek maak, moet ik dat gevoel in mezelf zien te vinden om het vervolgens over te brengen bij de luisteraar. Sommige mensen worden sneller geraakt dan anderen en ook ik ben daar gevoelig voor, al duurt het bij mij lang voor ik tranen laat bij muziek. Ik vind het prachtig dat muziek zo’n sterke emotie kan teweegbrengen.»

Een impressie van ‘Experience’ op Gent Jazz:

