SPOT ON. Ruben Focketyn: «Schrijven en spelen is mijn manier om de wereld te begrijpen»

De Antwerpse singer-songwriter Ruben Focketyn heeft net als zijn bekende vader, acteur Frank Focketyn, creativiteit in het bloed stromen. Onder de alias Nevada Fellow was hij in 2012 finalist van Humo’s Rock Rally. Hij nam dat jaar ook deel met het bandje La Nonchalance. Hij speelde al op Dranouter, in het voorprogramma van Absynthe Minded en op De Nachten. In de coronacrisis kreeg Ruben een burn-out. Vanuit een veilige thuishaven dichtte hij muzikaal de lekken van zijn moegestreden boot. De prille dertiger goot zijn herstellingsproces in debuutalbum ‘Zee Van Tijd’, dat hij eind maart te water liet.