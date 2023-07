SPOT ON. Momoyo: «We spelen intense pop met nachtelijke beats en een stem die je bij de keel grijpt»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de Gentse indierockband momoyo.

Wie zijn momoyo?

Momoyo werd in de zomer van 2019 boven de doopvont gehouden als geesteskind van prille dertiger Jonas Bruyneel. Na eerste singles ‘Breath’ en ‘Colours’ verscheen in september 2020 debuut-EP ‘Momoyo’. Twee jaar later volgde debuutalbum ‘Gaps In Time’ en begon het vijftal aan een tournee door België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Jonas Bruyneel (foto tweede van links) : «We spelen intense pop met nachtelijke beats, vintage synths, bezwerende strijkers en een stem die je bij de keel grijpt.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«We spelen al jarenlang samen, zowel in deze opstelling als in andere bands. Eind 2019 besloten we na een tour door het Verenigd Koninkrijk om met een volledig nieuw project te beginnen, met een andere muzikale richting. Onze debuut-EP werd opgepikt door Studio Brussel en Radio 1, maar door de coronacrisis hebben we die nooit live kunnen spelen. Pas met ons eerste album in september 2022 zijn we ook live beginnen te spelen.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«We hebben alle vijf een totaal verschillende muzikale achtergrond, met invloeden uit indie, pop en hiphop tot noisy soundscape, wat tot een interessante wisselwerking leidt. Op elke plaat is het een evenwichtsoefening om die verschillende invalshoeken te verenigen tot een eigen geluid en de juiste verhouding te vinden tussen toegankelijke nummers en experiment. Dat maakt onze muziek herkenbaar en verrassend.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Cate Le Bon, Damon Albarn, Metronomy, Aldous Harding, Wax Tailor.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«Ik durf al eens obsessief enkele maanden naar een album te luisteren en dat even snel opnieuw te vergeten. Momenteel mag ‘Hunter’ van Anna Calvi met me mee naar boven. Of de nieuwe Gorillaz.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Filip Tanghe, die onze EP en ons album heeft gemixt en al jaren een mentor en vriend is die het meest creatieve uit ons naar boven haalt. Jille Waegebaert, onze geluidsman, omdat hij ons live op het podium naar een hoger niveau tilt en enthousiast meedenkt. De mensen van Starman Records, ons label, en ORT, het management, die ons al sinds het prille begin vrijheid, steun en vertrouwen geven.»