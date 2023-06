SPOT ON. K.ZIA: «De EP is de begrafenis van mijn depressie»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de 29-jarige Brusselse singer-songwriter K.ZIA.

Wie is K.ZIA?

K.ZIA is Kezia Quental, een in Brussel geboren singer-songwriter en creatieve duizendpoot die momenteel in Berlijn woont. Ze maakt alternatieve r&b, soul, pop, trap, afrobeat en alles daartussen.

Kezia Quental: «Ik ben zangeres, actrice, artistiek directeur, liefdesstrijder en zakenvrouw. Dankzij mijn ouders ben ik opgegroeid in de wereld van circus en muziek. Op 31 mei verscheen mijn EP ‘Kintsugi Heart’, het eindpunt van een moeilijke periode voor mij. Kintsugi refereert naar de Japanse pottenbakkerskunst waarbij gebroken stukken gerepareerd worden met gouden lijm. Het is een metafoor voor het omarmen van gebreken, onvolkomenheden en het mooier tevoorschijn komen uit moeilijke tijden. De EP is de begrafenis van mijn depressie en het wondermiddel om hopelijk een nieuwe te voorkomen.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Muziek heeft altijd deel uitgemaakt van mijn leven. Ik begon vijf jaar geleden mijn solocarrière als onafhankelijk artiest, toen mijn studentenleven in Brussel op z’n einde liep. Het bepalende moment in het begin van mijn carrière was mijn eerste release: de EP ‘RED’ in 2018. De grootste uitdaging voor mij was om het alleen te managen. Het voordeel is dat ik mijn kunst in eigen handen had, het nadeel dat mijn portemonnee nog wat licht woog. Geen evidentie als beginnende artiest. Omdat ik bepaalde vakmensen niet kon betalen heb ik wel geleerd om zelfstandig te zijn en de dingen zelf te doen.»

Hoe onderscheid je je van de grijze massa?

«Ik leg mijn kwetsbaarheden bloot in mijn muziek. Daarnaast kan ik bogen op mijn veelzijdigheid, energie en het feit dat ik onafhankelijk ben.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Her, Erykah Badu, Jorja Smith, Solange, Tayc.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Muziek en visuals kunnen maken zonder rekening te moeten houden met cijfers, zoals budget of streams, likes en views.»

Deze peeps verdienen een shout-out

«Mijn ouders, mijn broer, mijn vrienden en alle mensen met wie ik heb samengewerkt, die me hebben gesteund en geholpen om mijn visie te verwezenlijken.»