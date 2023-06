Spot on COLVER: «Je danst, lacht en huilt, om te ontwaken met een cocktail van emoties (en waarschijnlijk ook een kater)»

COLVER bestaat uit vier Brusselse melancholische bedroom crooners die zich in een soort van vroege midlifecrisis bevinden. In de praktijk vertaalt zich dat in aanstekelijke indienummers, gelijkaardig aan een avondje ronddwalen in de hoofdstad: je danst, lacht en huilt er, om vervolgens te ontwaken met een cocktail van emoties (en waarschijnlijk ook een kater).

Thomas Ejzyn: «Zoals wel vaker het geval zal zijn, moet de drang om van jongs af aan van de norm af te wijken zeker deels die initiële kick hebben gegeven om ons met muziek bezig te houden. Naarmate we ouder werden, beseften we alsmaar meer hoe muziek een centralere rol ging innemen in ons leven, en ook hoe therapeutisch het werkte. We hebben het gevoel dat de mensen die ons omringen dezelfde gevoeligheid delen, en muziek als een medium gebruiken om tegen hun demonen op te boksen. Daar gaat onze plaat ‘Lifeshake’ eigenlijk over.»