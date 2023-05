MOVIES. Metro sprak met de cast van ‘Love Again’: «Céline Dion doet me inzien dat de liefde pas terugkeert als je erin gelooft»

Jullie personages, Mira en Rob, zijn niet bepaald specialisten op het vlak van romantiek. Hoe zou je hen omschrijven?

Priyanka Chopra Jonas: «Mira is een getalenteerde kinderboekenschrijfster die rouwt na de dood van haar partner. Zoals de titel van de film het al aangeeft, zien we hoe ze beetje bij beetje leert om opnieuw iemand graag te zien.»

Sam Heughan: «Rob, een muziekjournalist, heeft geen partner verloren maar zijn vorige relatie is wel heel slecht afgelopen. Hij gelooft totaal niet meer in de liefde en verzinkt in cynisme. Voor zijn krant moet hij op een dag Céline Dion interviewen, en dat gesprek wordt per toeval de manier om uit zijn donkere gedachten te ontsnappen. De zangeres wordt in zekere zin zijn mentor en doet hem inzien dat de liefde pas terugkeert in je leven als je erin gelooft.»

Als ‘Love Again’ iets bewijst, dan is het wel dat Céline Dion geen schrik heeft om zichzelf te kakken te zetten.

Sam: «Totaal niet! Ze speelt zichzelf en ze weet heel goed dat haar fans zowel van haar houden voor haar doodeerlijke liedjes als voor haar aparte humor. Dit is haar allereerste film, maar je zou denken dat ze het al haar hele leven heeft gedaan. Ik denk dat de fans haar zullen herkennen, en dat mensen die niet noodzakelijk van haar muziek houden fan zullen zijn tegen het einde van de film. Het scenario drijft echt op de teksten van haar liedjes. ‘Love Again’ is gebouwd op haar uitzonderlijke uitstraling en op de magie van haar muziek.»

De helft van de film sturen jullie personages elkaar sms’jes zonder dat jullie elkaar ooit ontmoet hebben. Hoe creëer je dan toch de nodige chemie tussen de karakters?

Priyanka: «We hebben het geluk dat we heel goed opschieten met elkaar. Dat helpt, geloof me! Sam doet me altijd lachen tussen twee opnames, en hij is heel geduldig en vrijgevig. Maar het is ook gewoon onze job. We begrijpen hoe belangrijk het is dat je kunt vertrekken van een stevig scenario met twee goed geschreven personages. Ik heb ervan genoten om Mira te spelen, om al de lagen waarmee ze zichzelf beschermt één voor één weg te halen. Het moment waar Rob en Mira elkaar midden in de film voor het eerst echt ontmoeten, heeft daarom ook des te meer impact. Vanaf dat moment speel ik Mira met veel meer kleur en panache. Omdat Rob haar weer zin in het leven heeft gegeven.»

Priyanka, wie zien ook jouw echtgenoot [en muzikant] Nick Jonas opduiken in een klein rolletje, als een date met wie het totaal niet klikt. Hoe was die ervaring?

Priyanka: «Het was heel plezierig om zo’n rampzalige date te spelen met hem. Vooral omdat Nick me op dat vlak nog nooit heeft teleurgesteld. Daar is hij over het algemeen veel te attent voor. Wat je op het scherm ziet, is dus pure fictie. Het lastigste was om serieus te blijven terwijl hij de gigantische macho bleef uithangen. Mijn dichtste vrienden zullen in mijn ogen zien dat ik constant de slappe lach heb, denk ik. Nick heeft ons trouwens gered, want hij kon op het laatste nippertje inspringen toen een andere acteur afhaakte. Normaal gezien moest dus iemand anders midden in die scène mijn gezicht likken. In volle pandemie! ( lacht ) Met Nick moest ik me op zijn minst geen zorgen maken.»

Wat zijn jullie eigen favoriete romantische komedies?

Priyanka: «Als ik naar een romantische komedie kijk, wil ik evenveel huilen als lachen. Ik vind het heel belangrijk dat beide emoties erin zitten. En ik heb het niet over kleine traantjes wegpinken. Ik wil tranen met tuiten huilen. De eerste titels die me zo voor de geest komen die dat voor elkaar krijgen, zijn ‘Sleepless in Seattle’ en ‘Jerry Maguire’. En ‘A Walk in the Clouds’ met Keanu Reeves.»

Sam: «Ik moet bekennen dat het niet mijn favoriete genre is. Maar ik heb genoeg klassiekers gezien om te stellen dat ‘Love Again’ erin slaagt om de magie van de films van Nora Ephron [de regisseur van onder meer ‘When Harry Met Sally’ en ‘You’ve Got Mail’, nvdr.] te evenaren. En ik heb ook een zwak voor ‘Sliding Doors’, met Gwyneth Paltrow.»