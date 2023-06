‘Never Gonna Give You Up’-zanger Rick Astley komt volgend jaar naar België! (video)

Op 13 maart 2024 houdt de Britse popzanger Rick Astley halt in De Roma in België met zijn tour ‘Are We There Yet?’. Onlangs maakte de wereldster nog zijn debuut op het beroemde Engelse muziekfestival Glastonbury met een onvergetelijke passage.

Astley groeide in de jaren 80 uit tot een tieneridool met zijn wereldhit ‘Never Gonna Give You Up’, een evergreen die decennia later een eigen leven ging leiden op het internet. Het fenomeen van het ‘rickrollen’, vernoemd naar de zanger, houdt in dat iemand een internetlink stuurt naar de ontvanger onder een vals voorwendsel. In werkelijkheid leidt de link naar de iconische muziekclip van ‘Never Gonna Give You Up’.

Astley verknalde zijn carrière door zijn talrijke fans in de Verenigde Staten nooit op een concert te trakteren. Hij ontwikkelde namelijk in 1993 een panische vliegangst. Resultaat: de voormalig hartenbreker was genoopt zich met zijn Deense vrouw Lene in haar moederland terug te trekken. Hij legde zich toe op het gezinsleven en bleef tot begin jaren 2000 uit de schijnwerpers.

In 2001 verscheen zijn vijfde studioalbum ‘Keep It Turned On’, dat het begin van zijn comeback inluidde. De laatste jaren maakt hij regelmatig covers van hits, zoals ‘Ain't No Sunshine’ van Bill Withers, ‘Everlong’ van Foo Fighters, ‘Titanium’ van David Guetta, ‘Better Now’ van Post Malone en ‘The Winner Takes It All’ van ABBA.

Eén miljard views op YouTube

Een TikTok-video uit 2020 waarin hij danst op de tonen van ‘Never Gonna Give You Up’ is zo’n 24 miljoen keer bekeken. Tien maanden geleden dook Astley op in een reclamespot van een verzekeringsbedrijf, waarin hij zijn originele clip van ‘Never Gonna Give You Up’ één op één reproduceerde – knullige danspasjes incluis.

Op 28 juli 2021 overschreed die originele muziekclip van ‘Never Gonna Give You Up’ trouwens de kaap van één miljard views op YouTube. Astley was toen de vierde 80’s-artiest die die mijlpaal bereikte, na Michael Jackson, A-ha en Guns N’ Roses.

De intussen 57-jarige Brit lost op 6 oktober zijn negende studioalbum ‘Are We There Yet?’, waarop hij reflecteert én voortbouwt op de ervaringen die hij heeft opgedaan sinds de release van ‘Beautiful Life’ in 2018.

Zijn glorieperiode mag dan wel in een ver verleden liggen – in 1987 stond ‘Never Gonna Give You Up’ maandenlang in de Britse hitparade –, de man beschikt met ‘Together Forever’, ‘Cry for Help’ en ‘Whenever You Need Somebody’ nog steeds over een arsenaal aan hits om een concertzaal als De Roma in te palmen.

Tickets zijn te koop vanaf vandaag via deroma.be en greenhousetalent.com.