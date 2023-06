LIEF. Man verrast echtgenote die niet naar Taylor Swift concert kan gaan (video)

In de eerste video is te zien hoe Jaron uitlegt dat zijn vrouw Maggie geen tickets had kunnen kopen voor een concert van Taylor Swift. Jaron bedacht dat hij daarop het concert naar hààr zou brengen. In een mum van tijd transformeerde hij zijn woonkamer tot een concertzaal: ballonnen, slingers, gezellige sfeerverlichting, een levensgrote kartonnen Taylor Swift inclusief microfoon, én op het scherm de vorige tour van de Amerikaanse zangeres. «Can’t wait to get her reaction», sloot Jaron het filmpje af.