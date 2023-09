Olivia Rodrigo komt in 2024 naar het Sportpaleis Antwerpen

Het gaat hard voor Olivia Rodrigo. In 2021 ging ze op amper 17-jarige leeftijd viraal met het nummer ‘Drivers License’. Op één week tijd werd de artieste, toen vooral bekend voor haar rol in ‘High School Musical: The Musical: The Series’, gebombardeerd tot wereldster. Datzelfde jaar had ze met ‘Good 4 U’, van haar album ‘Sour’, de zomerhit van het jaar beet. Afgelopen vrijdag kwam haar langverwachte tweede plaat in de rekken: ‘GUTS’. De plaat wordt overal geprezen en stond meteen bovenal alle hitlijsten. Om maar te zeggen dat de hype groot is.