Ontdek het vrolijkste kerstlied ooit, én het is Belgisch (video)

Amazon.com brengt vreugde bij miljoenen Belgen door samen te werken met de Brusselse muziekproducent Sonhouse om een echt Belgisch kerstlied te creëren. Het lied ‘Pakjes vol geluk/Cadeaux pleins d’Amour’ is een duet tussen Scala-zangeres Elise Tack en The Voice-gezicht Jonathan Krego én combineert muziek met wetenschap om mensen gelukkig te maken tijdens de feestdagen.

Onderzoek van iVox onthult dat 58% van de Belgen aangeeft geen nationale kerstliedjes te kennen en dat opnieuw 58% van de Belgen aangaf nood te hebben aan een nieuw kerstlied van een Belgische artiest. Geïnspireerd door deze bevindingen en in lijn met de missie van Amazon om ‘geluk te bezorgen’, heeft Amazon.com.be het aller-vrolijkste kerstlied ooit gemaakt. Ze maakten dit liedje speciaal voor de Belgen, zo dat ze voor eens en voor altijd trots kunnen zijn op hun eigen kerstlied.

Het resultaat?

‘Pakjes vol geluk/Cadeaux pleins d’Amour’ brengt Vlaamse en Waalse stemmen samen in een duet van Scala-zangeres Elise Tack en voormalig The Voice-gezicht Jonathan Krego. Dat er nood was aan dit lied, bewijzen de verdere resultaten uit de iVox-studie. Het onderzoek onthult namelijk dat muziek cruciaal is voor het feestseizoen, aangezien 74% van de Belgen zegt dat kerstliedjes feestvreugde scheppen en hen in de stemming brengt voor de feestdagen (66%). Bijna 3 op de 5 Belgen (58%) willen een nieuw kerstlied van een Belgische artiest en hebben cruciale kenmerken geïdentificeerd, waaronder een herkenbare melodie en refrein (78%), eenvoudige (63%) maar betekenisvolle teksten (62%), en het belang dat het een rustig (54%) en authentiek lied is in hun eigen taal (46%).

De enige echte kersthit, volgens de wetenschap

Voor de creatie van het lied sloeg Amazon de handen in elkaar met Sonhouse. Het productiebedrijf analyseerde honderden kersthits om zo het perfecte, Belgische kerstdeuntje te kunnen maken. Dit deuntje zou luisteraars, wetenschappelijk gezien, gelukkiger maken. Het eindresultaat is een lied vol feestelijke jingles, een gemiddeld tempo van 136 beats per minuut en vreugdevolle lyrics zoals «de mooiste tijd van het jaar», «pakjes vol liefde» en «een magische kerst en nieuwjaar».

Nostalgie

Na verder onderzoek door Sonhouse bleek dat populaire kerstnummers vooral nostalgische gevoelens oproepen door gebruik van klokken, jazzy akkoorden en rijke harmonieën. Net daarom koos Sonhouse ervoor om klokken, bellen, strijkinstrumenten en een koperhoorn te gebruiken in het Belgishe kerstlied. Het koor van basisschool De Klim in Schelle was betrokken bij de achtergrond van het nummer als een knipoog naar degenen die houden van de meer traditionele feestelijke elementen.

«Het drie minuten durende nummer laat de betovering van de feestdagen horen door middel van een boodschap die draait om 'een magische kerst' en 'cadeaus vol liefde'. Het nummer roept een gevoel van nostalgie op, net als de geliefde klassiekers uit het verleden. De harmonische structuur en het muzikale arrangement van het nummer spelen een cruciale rol in de manier waarop het resoneert met luisteraars, en brengt ze het warme gevoel dat zo essentieel is voor Kerstmis», verklaart Steven Barbé, sound director bij Sonhouse. «Een succesvol kerstlied begint vaak met een klein, maar magisch intro dat zich opbouwt naar een oldschool poparrangement en op jazz geïnspireerde akkoordenschema's, allemaal kenmerken die naadloos in deze uiteindelijke compositie zijn gemixt. We zijn oprecht blij met het resultaat en hopen dat het anderen evenveel vreugde brengt als het ons heeft gebracht tijdens de creatie.»

Waar te beluisteren?

Voor wie maar niet genoeg krijgt van kerstmuziek, sommen we hieronder alvast de top 10 van favoriete kerstliedjes van de Belgen op.

Top 10-kersthits

- All I Want for Christmas Is You

- Last Christmas

- Stille Nacht

- Een bakske vol met stro

- Jingle Bells

- Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

- Feliz Navidad

- White Christmas

- Do They Know It's Christmas?

- Petit Papa Noël

- Het perfecte kerstcadeau

Lees ook Ontdek hoe je een solidaire kerst viert: 6 inspirerende manieren om anderen te helpen