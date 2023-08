‘Planet of the Bass’: hoe een satirisch TikTok-nummer de zomerhit van 2023 werd

Slecht nieuws voor wie dacht dat eurodance dood en begraven was: ‘Planet of the Bass’ is – als we het internet mogen geloven – dé zomerhit van 2023. Het nummer van DJ Crazy Times lijkt als twee druppels water op ninetieshit ‘Barbie Girl’, maar dan extra nonsensicaal. Het ironische dancenummer veroverde op één week tijd TikTok, en dat met een fragment van amper 50 seconden. Hoe is het zover gekomen?

«All of the dream, what does it mean?»: de lyrics van ‘Planet of the Bass’ zijn net zo simpel als ze idioot zijn en blijven als Pattex aan je brein kleven. Het is deel van de succesformule van DJ Crazy Times, het alter ego van de Amerikaanse komiek Kyle Gordon. Hij werkte samen met influencer Audrey Trullinger een maand lang aan het nummer. Het resultaat? Een oorworm die spot met Eurodance-nummers uit de nineties. Denk aan Aqua’s ‘Barbie Girl’, ‘Around the world (La La La La La)’ of zelf onze eigenste Milk Inc.

Hij loste een week geleden 50 seconden van het nummer op TikTok. In de video, opgenomen in het Oculus Center in New York, dragen hij en Trullinger Y2K-outfits, inclusief ravebril. Een greep uit de lyrics: «Women are my favorite guy», «Danger and dance, clapping the hands», «Sex, I’m wanting more, tell the world ‘stop the war’.» Tien dagen later werd de video al bijna 7 miljoen keer bekeken. Het nummer werd zo populair dat de release van het volledige nummer een week vervroegd werd naar 15 augustus.

Het Barbie-effect

Gordon had nooit verwacht dat het nummer zo viraal zou gaan. «Ik had nooit de intentie om ‘het nummer van de zomer’ te maken», vertelt hij aan televisie- en radionetwerk NBC. Hij zegt veel te danken te hebben aan de timing. «Ik heb misschien geluk gehad met de Barbie-film. Veel mensen hebben het nu over Barbie, of het nummer ‘Barbie Girl’. En als ze aan Barbie Girl denken, denken ze aan Eurodance in het algemeen.»

DJ Crazy Times heeft overigens nog grotere plannen. In de herfst van 2023 brengt hij een volledig album uit, waarop ‘Planet of the Bass’ zal staan, maar ook poppunk-nummers of country.

