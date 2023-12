Play Media wijdt volledige zender aan true crime

Volgens Jeroen Bronselaer, CEO van Play Media, is ’crime’ is al jaren een ijzersterk merk binnen de zendergroep. «Jaren geleden introduceerden we het genre in Vlaanderen door populaire reeksen als ’CSI’ naar hier te halen», legt Bronselaer uit. «Sindsdien is crime altijd een sterkhouder binnen ons zenderaanbod gebleven: zowel bij GoPlay als bij onze andere Play-zenders merken we al heel lang dat crime het erg goed doet.»