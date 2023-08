Pukkelpop 2023: het muzikale mekka voor de TikTok-generatie

Van 17 tot en met 20 augustus is Kiewit weer het mekka voor iedereen met een muziekhart. Vorige festivalzomer viel op hoeveel TikTok-fenomenen op de affiches van de grote Belgische festivals prijkten. Hoewel hun optredens op onze festivalpodia volgens recensenten niet altijd even bekoorlijk waren, bleek het de voorbode van een nieuwe trend. Ook dit jaar worden Gen Z’ers verwend met een massa acts die uit hun leefwereld geplukt zijn – al blijven andere generaties niet in de kou staan. En het Limburgse bedevaartsoord voor muziekliefhebbers pakt ook uit met een aantal nieuwigheden.

Rode draad doorheen die nieuwigheden op het festivalterrein: artificiële intelligentie, die de laatste tijd een hoge vlucht heeft genomen. Zo pakt Pukkelpop dit jaar uit met een E-rena waarin er tijdens het festival aandacht zal zijn voor gaming, talks, e-sports, podcasts, AI-experimenten, ChatGPT en ‘e-muziek’. Zo is er een photobooth ontwikkeld die via AI ‘alpacafoto's’ genereert, een robot die zich aan stand-up comedy waagt, een PKP-graphic novel via AI en docenten die een Ted-talk geven over het gebruik van ChatGPT.

Je kan in de E-rena terecht voor onder meer de offline finale van de Clash Royale BESF Cup, een wedstrijdje FIFA of Counterstrike tegen E-gamers van KRC. The Infinite Acid Machine beleeft zijn wereldpremière in de E-rena: Jacob Remin en Goto80 leerden robots de classic 303 synthesizer acid house spelen. Verder kan je kijken naar de allereerste virtuele PKP-headliner in de Roblox-wereld van het festival. De tent van E-rena staat vlakbij Food Wood en is op vrijdag open van 11u30 tot 20 uur, op zaterdag en zondag gaat E-rena een half uurtje later open.

Donderdag

Ook op muzikaal vlak valt er gelukkig heel wat te beleven op Pukkelpop 2023. Donderdag nemen Studio Brussel-presentatrice Flo Windey en influencer Average Rob plaats achter de dj-booth, en voor wie wil rocken en daarbij een streepje jazz lust, is er blackwave., gevolgd door de rauwe bluesrock van Black Box Revelation in de Dance Hall. Behalve de Nederlandse hiphopbeats van $hirak oogt het podium in de Dance Hall op de openingsdag trouwens volledig Belgisch, met The Subs die de tent afsluiten.

Vrijdag

Daags nadien mogen de deejays St. Paul, Helena Lauwaert, Ilse Liebens & dj buddy for life Nadiem Shah en dj Jan Vercauteren de dance- en discobeats vervaardigen. Elektronicaliefhebbers zitten gebeiteld met Fatima Yamaha (21u55, Dance Hall) en Len Faki (23u, Boiler Room), een van de meest invloedrijke figuren in de hedendaagse technoscene. DJ Fresh mag het licht uitdoen in de Dance Hall: de Britse drum ‘n bass-producer en dj is onder meer bekend van het nummer ‘Hot Right Now’, dat hij samen met Rita Ora opnam.

Maar vrijdag is bovenal een hoogdag voor Gen Z op Pukkelpop, waarbij de TikTok-generatie enkele hartverscheurende keuzes te wachten staat. Om 12u35 opent de jonge Belgische meidenband BLUAI het Gen Z-feestje in de Club. De vier twintigers van de indiefolkpopformatie lieten vorig jaar hun debuut-EP ‘Junkyard’ te water. Om 15u25 begint de Amerikaanse Nessa Barrett aan haar set in de Marquee: de 21-jarige singer-songwriter ging viraal op TikTok met haar lip sync-video’s, wat leidde tot een contract bij Warner Records. Haar grootste hit ‘die first’ verzamelde tot dusver een duizelingwekkende 134 miljoen streams op Spotify. Tegelijk beklimt met Hannah Grae een andere TikTok-celebrity het podium van de Lift. De 20-jarige Britse verwierf bekendheid door in filmpjes haar zangkunsten te etaleren. Ze post onder meer covers, originele composities en eigen herwerkingen van populaire songs. Om 18u35 is TV Girl aan de beurt in de Club. ‘Blue Hair’, één van de hits van de Amerikaanse indiepopband, ging dit jaar viraal op TikTok. Om 19u50 strijkt TikTok-fenomeen Piri (421.000 TikTok-volgers) neer in de Lift. In 2021 dropte de Engelse twentysomething de single ‘Soft Spot’, die viraal ging op TikTok en uitgroeide tot een wereldhit. Het nummer schopte het zelfs tot in de lijst van 200 beste dancesongs aller tijden van het gerenommeerde Amerikaanse magazine Rolling Stone. Om de rekeningen te betalen klust Sophie McBurnie – zoals haar echte naam luidt – ook nog bij op OnlyFans. Op de Main Stage start de 26-jarige Brit YUNGBLUD – het punkidool van Gen Z – om 20u50 aan zijn set.

Vrijdag mag dan wel afgestemd lijken op de jongere generaties, de organisatie gunt oudere festivalgangers ook wat lekkers. Zo zal de etherische elektropop van M83 de Marquee vanaf 19u45 in vervoering brengen, waarna de melancholische indierock van boygenius de voetjes weer op de grond zet en de intelligente Berlijnse elektro van Moderat de tent afsluit. Nog op vrijdag presenteert Joyhauser (15u10, Dance Hall) in primeur zijn indrukwekkende audiovisuele show die bij het nieuwe album ‘MEMORO’ hoort.

Met Billie Eilish sluit de onbetwiste queen van Gen Z vrijdag het hoofdpodium af. De Amerikaanse popprinses is nog altijd maar 21 lentes jong, maar heeft met ‘bad guy’, ‘lovely’ en ‘everything i wanted’ een resem wereldhits in haar arsenaal waar andere artiesten van haar leeftijd alleen maar van kunnen dromen. Deze zomer scoorde ze met ‘What Was I Made For’, te horen in de immens populaire ‘Barbie’-film, alweer een dikke hit.

Zaterdag

Zaterdag komt Pongo het feestje in Kiewit inzetten. De stem van zangeres Engracia Domingos da Silva is onder meer bekend van de monsterhit ‘Kalemba (Wegue Wegue)’ van Buraka Som Sistema. Ook Eppo Janssen & Friends (00u55, Club), de Amerikaanse rockers van Pinkshift (16u40, Backyard) en de ravers van Sherelle (22u, Booth) maken zaterdag hun opwachting. Headliners die dag zijn onze Belgische poptrots Angèle, de Amerikaanse rock van Limp Bizkit en de Britse popster Anne-Marie.

Gen Z’ers worden op hun wenken bediend met RORI (15u40, Dance Hall). Op 16-jarige leeftijd had de Belgische haar eerste succes met het nummer ‘Swim’, dat haar naar de podia van Dour en Les Ardentes leidde. In 2022 besloot ze om uitsluitend in haar moedertaal, het Frans, te zingen. Dit jaar loste ze haar debuut-EP ‘Ma saison en enfer’. Ook Nia Archives (20u35, Lift) zal Gen Z-hartjes sneller doen slaan: de 23-jarige Engelse draaide haar energieke drum-'n-bass dit jaar op Coachella, nadat ze vorig jaar doorbrak met haar EP ‘Forbidden Feelingz’.

In de late avond kunnen elektronicazielen hun hart ophalen aan twee genieën in het genre: de Duitser Ben Böhmer met zijn melodieuze dance (22u50, Dance Hall) en de Britse elektrosmid Bicep (00u45, Dance Hall).

Zondag

Op de laatste festivaldag worden onder meer Stubru-gezichten Stijn Van de Voorde en Thibault Christiaensen, séa en Michael Midnight op de Pukkelpoppers losgelaten. Voorts is de slotdag vooral gewijd aan de millennials, met gevestigde waarden als Zwangere Guy (14u05, Main Stage), Macklemore (18u05, Main Stage) en Florence + The Machine (20u15, Main Stage). Het herboren XINK opent het hoofdpodium met een vleugje jeugdnostalgie, terwijl het laatste vleugje Gen Z-magie wordt verpakt in de mellow ‘bedroom pop’ van Kids With Buns (12u20, Club) en de Londense tiener flowerovlove (13u10, Lift), die op de Pukkelpop-site aangeprezen wordt als ‘Gen Z’s next pop star’.

Ook de dichtende rapper Brihang, het mixed media-collectief Crack Cloud en de Belgische americana van Emmy d'Arc passeren zondag nog de revue op de weide van Pukkelpop.

De eer om de festiviteiten op het hoofdpodium af te sluiten gaat dit jaar naar The Killers (22u40, Main Stage). De Amerikaanse rockband, met hits als ‘Mr. Brightside’, ‘Human’ en ‘Somebody Told Me’, was voor het eerst op Pukkelpop te zien in 2004 en promoveerde in 2008 tot een van de headliners. Bij hun derde passage in Kiewit mogen Brandon Flowers en co. dus opnieuw headlinen.

Tot slot nog een opvallende (groene) noot, want het backstagemateriaal voor Pukkelpop, waaronder verschillende kleedkamers van de artiesten, wordt dit jaar via de binnenvaart van de haven van Antwerpen naar die van Genk gevaren. Het festival houdt zo tien vrachtwagens van de weg. Way to go, Chokri!