Pukkelpop stelt nieuw gaming- en AI-podium voor: alpaca-foto’s, FIFA-wedstrijden en meer

De programmatie, omkadering en invulling van de E-rena zijn in samenwerking met UCLL tot stand gekomen. Een team van onderzoekers, docenten en studenten heeft gezorgd voor verschillende innovaties. Zo is er bijvoorbeeld een photobooth ontwikkeld die via AI «alpaca-foto's» genereert, een robot die zich aan stand-up comedy waagt, een PKP-graphic novel via AI en docenten die een Ted-talk geven over het gebruik van ChatGPT.