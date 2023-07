Speel ‘Pick a Pen’ en rol, kleur en win!

Wie beweert dat kleurpotloodjes enkel voor kleine kinderen zijn? Ontcijfer de hiërogliefen, verken de koraalriffen of zet de bloemetjes buiten in ‘Pick a Pen: Crypten, Riffen & Tuinen’! Deze serie van de gerenommeerde auteur Reiner Knizia blaast zonder twijfel een nieuwe wind door de ‘Roll & Write’-spelen.

In de ‘Pick a Pen’-reeks van 999Games komen de spelregels neer op enkele stappen: rollen, een potlood kiezen, vakjes kleuren en punten scoren. That’s it! Het is zo simpel dat we er argwanend van worden. Achter dit simpele spel voor twee tot ver spelers gaat gelukkig nog een tactisch element schuil, anders zou de pret snel voorbij zijn. Als je de velden op de juiste manier inkleurt, is de kans groot dat je er een kettingreactie mee veroorzaakt en zo een berg punten scoort. Geen dobbelstenen nodig

Wat dit spel zo speciaal maakt is het feit dat er geen dobbelstenen te bespeuren zijn, althans niet in de traditionele zin van het woord. De potloden doen hier namelijk dienst als dobbelstenen, met symbolen op iedere zijde. Afhankelijk van het gekozen spel tref je andere symbolen aan.

Foto’s R.V.

Bij de start van een ronde worden alle potloden gerold en kiezen de spelers er om de beurt eentje uit. Met die kleur moet je op jouw scoreblok een aantal velden inkleuren. Of dit een overeenstemmend figuur of een aantal vakken is, hangt volledig af van welk spel je aan het spelen bent. Na het kleuren wordt er gekeken of je punten scoort en mogelijke bonusacties mag uitvoeren. Zodra alle potloden geselecteerd zijn, worden ze opnieuw gerold. Het spel blijft doorgaan totdat een speler zijn scoreblad volledig heeft vol gekliederd. Naar goede gewoonte is de speler met de meeste punten de winnaar, al krijg je voor de mooiste tekening van ons zonder twijfel een welverdiende tweede plaats. Ons verdict

De ‘Roll & Write’-spelen zijn de laatste jaren niet meer weg te denken uit onze speelkast. Ze zijn origineel, eenvoudig en ideaal voor wie op zoek is naar een spelletje dat geen uren tijd in beslag neemt. Op het eerste gezicht denk je misschien dat een ‘Roll & Write’ maar een saaie bedoening is, maar nadat je het een kans hebt gegeven, kom je vrijwel meteen op die mening terug.

De spelen zijn bovendien ideaal om mee op vakantie te nemen. Ze nemen amper plaats in je bagage in en je verliest geen tijd met ingewikkelde spelregels uitleggen. Perfect voor een gezinsvakantie of een party starter onder vrienden.

Het einge dat de spelpret kan bederven, is te hard met je kleurpotloden rollen. Je wiltimmers niet dat het lood breekt en je om de haverklap je punt kwijt bent.

