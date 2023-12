Rock Werchter: deze 15 nieuwe namen komen op affiche

Nieuwe aangekondigde namen zijn Greta Van Fleet, Jane’s Addiction, PJ Harvey, Dropkick Murphys, The Hives en Black Pumas: zij tekenen donderdag 4 juli present. Een dag later staan Bad Omens, Simple Plan en The Beaches geprogrammeerd. Voor zaterdag 6 juli zijn The Kooks, Jessie Ware en Arlo Parks geboekt. De laatste festivaldag zijn Jungle, The Breeders en Lauren Spencer Smith nieuw aangekondigd.