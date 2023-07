SPOT ON. Ão: «Tot nu toe kon niemand een label of genre plakken op onze muziek – ook wij niet»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan het indiekwartet van Ão.

Wie zijn Ão?

Dit voorjaar werden singles ‘Mulher’ en ‘Avó’ van Ão innig omarmd door radio, pers en publiek. Brenda Corijn en Siebe Chau reisden met dEUS naar Lissabon en tonen deze zomer hun kunnen op festivals als Dranouter en Leffingeleuren. Hun nieuwste single heet ‘Meninas’ (‘Meisjes’). Ão’s debuutalbum komt uit op 6 oktober. De releaseshows volgen in november.

Siebe Chau (foto uiterst links): «Ão klinkt als ‘miauw’ zonder ‘mi’. In bandvorm klinkt het als een opzwepende en bezwerende mix van saudade, indie en subtiele elektronica. Ão zijn Portugese en Engelse zanglijnen van Brenda Corijns fenomenale stem met mijn zuiderse gitaar, de ambient sounddesign van Jolan Decaestecker en de eclectische percussie van Bert Peyffers.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Ik zag Brenda zingen in een theaterstuk en vroeg haar om mee te spelen. Daarna speelden wij in het voorprogramma van Jolan en besloten we met drie verder te gaan. Zo traden we op tijdens ‘De Zevende Dag’, waarna Bert ons contacteerde. Bert heeft een auto dus hij was zeer welkom! ( lacht ) Mocht er meer plek in die wagen zijn, had een Metro-lezer ons misschien kunnen vervoegen…»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Als we er een vinger op konden leggen zouden we het zeggen! Tot nu toe kon niemand een label of genre plakken op onze muziek – ook wij niet. Het feit dat we muziek in onder meer het Portugees maken, waar ook traditionelere klanken en ritmes in zitten, verpakt in moderne producties met de nodige effecten en brute klankmanipulaties, doet ons wel uniek voelen.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Mayra Andrade, Rosalía, Eefje De Visser, Tamino, Lhasa De Sela.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«In de hemel zouden we lekker mee aan tafel schuiven met C. Tangana en zijn ‘El Madrileño (La Sobramesa)’. Nu hopen dat we samen heengaan.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

«Om ooit genoemd te worden in de Spot On van een andere artiest, in het antwoord op de vraag‘Om nieuwe zieltjes te winnen: fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?’. Het lijkt ons heerlijk als mensen zouden zeggen: ‘Amai, dat klinkt als Ão!’»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Alle lieverds van Het Depot, om ons al zo lang en geduldig onderdak te bieden. Deze plek was onmisbaar om samen de nieuwe plaat te kunnen creëren, opnemen en producen. De mama van Brenda, voor het prachtige verhaal in de nieuwe single ‘Avó’ (over met krokodillen zwemmen in Mozambique). Tony, ons label en management, die het ongeleide projectiel dat we waren vol toewijding de juiste baan in katapulteert. Audio-Bert, die elke keer zo onvoorwaardelijk liefdevol achter de knoppen staat.»