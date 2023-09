SPOT ON. Dishwasher_: «Ons labelen als louter ‘jazzband’ zou onze sound tekortdoen»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan het Gentse trio Dishwasher_.

Wie zijn Dishwasher_?

Dishwasher_ zijn de nieuwste discipelen van alweer een nieuwe golf talent in de vruchtbare Belgische groove- en jazzscene. De band bestaat uit Arno Grootaers op drums, Werend Van Den Bossche (sax en percussie) en Louise van den Heuvel op bas. Sinds hun oprichting in 2019 experimenteert het Gentse trio met alle mogelijke genres om een eigentijds geluid te creëren. Hun titelloze debuutalbum verscheen in april 2023. Dishwasher_ jongleert met invloeden uit verschillende andere stijlen. In de eerste plaats elektronische muziek, maar ook echo’s uit (Midden-)Oosterse en Balkanmuziek, naast dance, hiphop en zelfs metal.

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

Werend Van Den Bossche: «De allereerste kennismaking was op een jamsessie. Arno en Louise kennen elkaar sinds ze op hun achttiende een bacheloropleiding volgden aan het Conservatorium van Maastricht. Ze speelden toen al veel samen, en toen ze daarna in Gent woonden, waren ze op zoek naar gelijkgezinden. Ik begreep waar ze naartoe wilden. Iedereen was rond die periode veel aan het experimenteren met effecten.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Dishwasher_ labelen als louter ‘jazzband’ zou onze sound tekortdoen, maar improvisatie en vrije benadering spelen een sleutelrol in ons creatieproces. We probeerden specifiek onze live-energie en synergie vast te leggen op de plaat door te experimenteren met songstructuren en invloeden uit héél wat stijlen.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Kraftwerk, Floating Points, Shabaka Hutchings, Portico Quartet en STUFF.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

«Muziek maken waar we alle drie achter staan en blijven evolueren. We willen onszelf blijven vernieuwen en niet in herhaling vallen. Én veel spelen in binnen- en buitenland, zodat onze muziek kan blijven groeien.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Joris Caluwaerts: hij heeft ons album opgenomen, geproducet en gemixt en we zijn hem daarvoor eeuwig dankbaar. Frederik Dejongh, voor de prachtige en heldere mastering. Het team van Sdban Records om ervoor te zorgen dan onze muziek verspreid geraakt. Busker Artist Agency om ons de mogelijkheid te geven om we veel te kunnen spelen. Gilles Dierickx van Aubergine Artist Management: hij is onze manager en heeft ons het leven al veel makkelijker gemaakt.»

Dishwasher_ stelt z’n debuut voor op 11/11 in Café Café in Hasselt, op 22/11 in De Kreun in Kortrijk als voorprogramma van ECHT! en op 23/11 in TRIX in Antwerpen, ook als voorprogramma van ECHT!.