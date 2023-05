SPOT ON. LoSabeS: «Ik wil afstand nemen van het egocentrisme dat vaak floreert in de rapscene»

LoSabeS is de nom de plume van Anton Huyghe, een Gentse dertiger met een passie voor hiphop en taal. Typerend voor LoSabeS – Spaans voor ‘je weet het’ – is dat hij een Gentse tongval combineert met de taal van Shakespeare en Molière, en ook regelmatig flarden Spaans en zelfs Arabisch in zijn werk smokkelt. Zijn doordachte teksten staan bol van de culturele referenties en spitsvondige maatschappelijke overpeinzingen die – eenmaal de kleurrijke woordspelingen en stilistische bars bezonken zijn – tot nadenken stemmen. Cryptisch en tongue in cheek horen bij de huisstijl, maar wie daaruit zijn boodschappen kan distilleren hoort een kritische geest die de wereld rondom zich met een lieve lust dissecteert, fileert en, als het moet, roast. Zwaarwichtig wordt het nooit, want LoSabeS blinkt uit in zelfrelativering. De scherpe observaties van deze beroepsleerkracht klinken immers nooit als een verplichte bijles, maar dwingen LoSabeS in de eerste plaats om voor en over zichzelf bij te leren. Om uit zijn laatste album te citeren: «Ik sta stil bij de dingen die ik zie / en denk aan stoppen met die 2k-zever op termijn / maar na regen… komt nog een rijm / die ik neerpen voor u of voor mij.»