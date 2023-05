SPOT ON. LũpaGangGang: «We vonden elkaar op de dansvloer»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de Brusselse formatie LũpaGangGang, die in maart z’n debuutplaat ‘Dopamine Overdose’ loste.

Wie zijn LũpaGangGang?

«Wij zijn een knotsgekke Brusselse frisse formatie waar geen genre op te kleven valt. We springen misschien van de hak op de tak, maar ambiance is absoluut verzekerd.»

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

«Het begon allemaal op een trouwfeest in Genk. Ieder van ons speelde daar in verschillende coverbands. We vonden elkaar op de dansvloer op de tonen van Vulfpeck en Steely Dan.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Spelplezier, eclecticisme, humor en fun!»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Kamaal Williams, black midi, Bombataz, Headhunters en de Strangers.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zouden jullie aanvragen bij jullie aankomst daarboven?

«‘Antwarpe’ van de Strangers, niet noodzakelijk omdat we allen van ‘t Stad zijn (verre van), maar onze debuutplaat namen we in ‘t Stad op. Zodus bleef dit nummer erg plakken en staat deze nu eigenlijk al op endless repeat , zonder zelfs van een hemel te spreken.»

Welke eigen song zouden jullie bestempelen als jullie ‘signature song’?

«‘Time Faded’ van onze nieuwe plaat. Het toont het best ons potentieel als erg gevarieerde band. Vlagen van Jamie Cullum, Hiatus Kaiyote tot een meer spoken word/rapstuk waarin alles muzikaal ontploft. Plus een prachtige videoclip op YouTube!»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

«De grote zaal van de Ancienne Belgique in Brussel, natuurlijk. Moet lukken binnen een paar jaar. Alles kapot, fieu ! En een buitenlandse tour ook natuurlijk!»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Mon van Mon Café Hasselt; Sanne en Ivo van Jongeduld Kinky Star; Koen van de Foli-A; Jeanke P. Viggria en Michel van de FARRM Hasselt; Robbe & Michaël voor onze schone clips; Nicolas Rombouts voor de koffie en het produceren van onze debuutplaat; Baudouin Willemart voor onze artwork en foto’s; Uwe Teichert de master; LeFtO for being an absolute legend ; Stefaan, Arne, Ilja en heel de gang van Sdban Records in 9duust Gent; Arne, Adam en heel de f*****g crew van Volta BXL; Charlotte van Les Fabuleux, Lieuwe en Kobe van Reik Artist Agency (absolute legends ); de Brasseurs; den Bebo; het Oud-Arsenaal; al onze ouders; nonkel Dirk en last but not least Brood op de Plank & de Baguette Cavalieri!»