SPOT ON. The Milk Factory: «De combinatie van jazz en folk hoor je niet elke dag»

Hannah ( foto midden ): «Ik heb jazzimprovisatie gestudeerd in Göteborg. Het was ook daar dat ik Viktor leerde kennen. We werden onmiddellijk goeie vrienden. Ongeveer twee jaar geleden contacteerde hij me om samen muziek te schrijven met zijn band. Het werd een mooi proces waarbij we een symbiose van onze twee muzikale werelden zochten én vonden. De teksten zijn heel persoonlijk. Ze gaan over mijn eigen jeugd, over wat het is om kind te zijn, te dromen, belangrijke gebeurtenissen en grote gevoelens.»