SPOT ON. OPROER: «We willen een vaste waarde worden in het Belgische muzieklandschap»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan het Aalsters-Gentse vijftal OPROER, dat z’n debuutplaat te water laat.

Wie zijn OPROER?

Een indieband bestaande uit twintigers Dries van der Schueren, Victor Van de Maele, Jérôme Pringiers, Robbe Van Ael en dertiger Tijl De Vis. Hun hoofdkwartier is een oude chauffagefabriek die werd omgebouwd tot studio. OPROER was eerder dit jaar ‘belofte van de maand’ op Radio Willy.

«Een tijdje geleden kwam na een show een fan bij ons en vatte OPROER samen in vier adjectieven: dansbaar, duister, extatisch en herkenbaar. We vonden dat best mooi omschreven. Ons geheim ingrediënt is dat het zowel op vriendschappelijk als muzikaal vlak klikt. De energie die dit losmaakt voel je zowel live als op plaat.»

Beschrijf de origin story van jullie muzikale project.

«In 2019 besloten we om met z’n vijven naar de Ardennen te trekken en te werken aan eigen muziek. Dat weekend is voor ons de start van alles. Daar is de basis van onze sound gelegd. Verschillende van de songs die we daar schreven hebben de debuutplaat gehaald. Het is intussen traditie geworden om jaarlijks naar die inspirerende plek te trekken om aan nieuw materiaal te werken.»

Hoe onderscheiden jullie zich van de grijze massa?

«Elk bandlid heeft zijn eigen muzikale interesses en invloeden. Op een of andere bizarre manier klikt dat samen tot iets fris en uniek. Het resultaat is dat je OPROER moeilijk onder één bepaald genre kan plaatsen, laat staan dat je onze muziek makkelijk kan linken aan bepaalde andere artiesten.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden jullie muziek weleens kunnen smaken?

«Enkele van de invloeden die zeker terugkeren zijn Talking Heads, Gorillaz en dEUS. Maar ook die ene legendarisch goede plaat van Empire of The Sun: ‘Walking On A Dream’.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zouden jullie aanvragen bij jullie aankomst daarboven?

«We zouden vragen aan Sint-Pieter of hij zijn DVD-speler kan bovenhalen. Dan kunnen we allemaal samen luisteren én kijken naar de concertfilm ‘Stop Making Sense’ van Talking Heads.»

Wat is jullie grootste muzikale ambitie?

«Een vaste waarde worden in het Belgische muzieklandschap. Dat we als oude knarren nog steeds ons ding kunnen doen, net zoals we dat nu aan het doen zijn. En vooral: dat we er ook dan nog evenveel plezier uit halen.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Speciale shout-out naar Radio Willy en meer specifiek Stijn Meuris om ons het laatste jaar onder hun vleugels te nemen. Zeker ook een shout-out naar alle peeps die erbij zullen zijn op onze releaseshow op 4 oktober in de Ancienne Belgique. Ook aan alle peeps die naar aanleiding van dit interview besluiten om af te komen. Tot dan!»

De debuutplaat van OPROER, ‘We're All Late Tonight’, is nu uit. Op 4/10 is de releaseshow in de Ancienne Belgique in Brussel.