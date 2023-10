SPOT ON. OSKI: «Volgens mijn mama zong ik nog voor ik kon spreken»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de 19-jarige poprapper OSKI.

Wie is OSKI?

Op 9-jarige leeftijd begon OSKI met het produceren van dancemuziek, beïnvloed door iconen als Avicii en Skrillex. In de loop der jaren begon hij elementen uit hiphop, r&b en elektropop te combineren in zijn producties, geïnspireerd door nieuwe muzikale helden als Tyler The Creator, The Weeknd en Brockhampton. In 2017 nam hij deel aan ‘The Voice Kids’ in België. Hij verbleef deze zomer in Estland, waar hij muziek schreef. Begin september verscheen zijn nieuwe single: ‘Stay The Night’.

OSKI: «Ik ben een 19-jarige artiest met een ambitieuze, internationale sound geïnspireerd door synthpop, hiphop, hedendaagse r&b en indiepop. Wil je de eer opstrijken van een fan te zijn ‘before they were famous’? Geef de muziek dan zeker eens een stream of kom eens langs op een van de liveshows.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Volgens mijn mama zong ik nog voor ik kon spreken. Het was echter meer de productie van muziek dat voor mij de vonk deed overslaan. Na veel uploads op SoundCloud bracht ik op 11-jarige leeftijd mijn eerste single uit, destijds onder de alias Oscar Santos. Pas toen ik 15 was en mijn muzieksmaak meer richting hiphop en r&b uitging, ben ik beginnen te schrijven, rappen en zingen. Zo is het project OSKI ontstaan. Met mijn beste vriend en manager zijn we toen muziek beginnen rond te sturen, tot ik uiteindelijk een contract bij Sony Music kreeg, die nu na 2 jaar afgelopen is.»

Hoe onderscheid je je van de grijze massa?

«Ik meng graag verschillende invloeden en genres, met als resultaat een nieuwe, frisse sound. Ik ben vaak ook het enige brein achter mijn songs, aangezien ik alles van lyrics en productie alleen doe. Daardoor zijn de songs die ik uitbreng altijd 100% hoe ik ze zelf wil, zonder filters of tussenstappen.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«The Weeknd, The Kid LAROI, Blanks, The 1975, Charlie Puth.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Om ooit te mogen optreden op Tyler The Creators ‘Camp Flog Gnaw’-festival in Californië. Daarna zou ik in vrede kunnen sterven.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Mijn ouders en familie, manager, chad gang en alle andere homies , mijn band, mijn leerkracht Frans in het zesde middelbaar en iedereen die mij altijd heeft gesteund – of ooit aan mij heeft getwijfeld.»