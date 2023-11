SPOT ON STACE: «Ik verken volop mijn donkere kant, creativiteit, woede en vrouwelijkheid»

Metro draagt ontluikend muzikaal talent van eigen bodem een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig artiesten in de schijnwerpers die verborgen zitten in het rijke Belgische muzieklandschap, onder de radar van het massapubliek. Vandaag is het woord aan de Frans-Brusselse zangeres STACE.

Wie is STACE?

STACE is de alias van de in Frankrijk geboren Stacy Claire, een neosoulzangeres met fluwelen stem die acht jaar geleden naar Brussel verhuisde om film te studeren. Ze producet en schrijft al haar muziek zelf en speelde al in het voorprogramma van o.a. Zwangere Guy en op festivals als Couleur Café en Dour. Onlangs verscheen haar nieuwe EP ‘Overblue’.

STACE (foto): «Ik componeer, produceer en schrijf mijn liedjes zoveel mogelijk vanuit het hart, om zo dicht mogelijk bij het hart van de luisteraar te komen.»

Beschrijf de origin story van je muzikale project.

«Mijn ouders hebben elkaar ontmoet in een Caribische muziekgroep, dus muziek heeft voor mijn oudere broer en mij altijd centraal gestaan in ons leven. Mijn vader liet ons improviseren op jazz toen ik 4 was. Een tijdlang probeerde ik te ontsnappen aan mijn ‘lot’ en heb ik me gestort op het medium film. In 2020 besloot ik om me weer op muziek te concentreren. Ik had wat tijd dankzij de coronalockdowns. Ik koos voor de artiestennaam STACE omdat mijn vrienden me zo noemen, en ik zoek diezelfde vriendschappelijke relatie op met mensen die naar mijn muziek luisteren.»

Hoe onderscheid je je van de grijze massa?

«Voor mij is elke artiest anders, elk verhaal vertelt iets unieks. Mijn invloeden zijn divers en rijk. Ik denk dat het in 2023 belangrijk is om je ogen en in dit geval oren wijd open te houden. In mijn muziek probeer ik zo authentiek en eerlijk mogelijk te zijn. Ik verken ook steeds mijn donkere kant, mijn creativiteit, mijn woede en mijn vrouwelijkheid.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Solange, Nick Hakim, Tirzah, Lianne La Havas, Cleo Sol.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Mijn muziek overal ter wereld kunnen spelen, behalve in Australië (ik ben bang van spinnen).»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«Ik wil Daniel Bleikolm bedanken, met wie ik mijn EP ‘Overblue’ heb gecoproduceerd. Onze samenwerking is me erg dierbaar. Ik wil ook Lou Wéry en Louise van den Heuvel bedanken, met wie ik sinds 2021 live speel en die me veel hebben geleerd.»

De EP ‘Overblue’ is nu uit via 62 Records. Op 10 november staat STACE met haar releaseshow in de AB Club in Brussel.