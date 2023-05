‘Star Wars: Visions’ lost zijn tweede lading animatiefilms: «We wilden zoveel mogelijk verschillende stijlen»

De eerste worp korte animatiefilms in de reeks ‘Star Wars: Visions’ liet twee jaar geleden verschillende Japanse studio’s los op de legendarische sciencefictionsaga. In ‘Volume 2’ is het de beurt aan de rest van de wereld, met bijdragen uit onder meer Ierland, Zuid-Korea, Frankrijk en Zuid-Afrika. We vroegen de producenten om een woordje uitleg.

Wat was jullie conclusie na het eerste seizoen van ‘Star Wars: Visions?

James Waugh: «We zagen dat je echt onverwachte en unieke verhalen kreeg als je het ‘Star Wars’-universum door een andere culturele lens bekeek. De films in dat eerste seizoen konden enkel gemaakt worden door Japanse vertellers, regisseurs die in Japan opgegroeid waren. Dat inspireerde ons om het canvas deze keer groter te maken.»

Moesten de studio’s een soort auditie afleggen voor ze mochten meedoen?

Jacqui Lopez: «We kozen eerst de studio’s met wie we wilden werken, en dan moesten zij ideeën voor verhalen pitchen. Sommige hadden vijf of zes ideeën, andere maar één.»

Waugh: «Het is een moeilijk evenwicht. We wilden zoveel mogelijk verschillende stijlen en culturele achtergronden, maar we moesten er ook voor zorgen dat de verhalen niet te veel op elkaar lijken. Dat moesten we in het achterhoofd houden. Er zijn zeker sterke verhalen die het om die reden niet gehaald hebben.»

Toch valt het op dat nogal wat verhalen over een klein meisje gaan. Is dat toeval?

Waugh: (lacht) «Dat is ons eerlijk gezegd ook opgevallen.»

Josh Rimes: «Wat telde, is dat de filmmakers iets persoonlijks wilden vertellen. Dat je voelt dat ze het menen. Dan maakt het niet uit wie het hoofdpersonage is. Vaak gaat het trouwens ook over relaties tussen ouders en kinderen.»

Waugh: «Die oprechtheid is wat we zoeken. We weten dat al die animatiestudio’s visueel kunststukjes kunnen maken en heel verschillende stijlen hebben. Wat we vooral zoeken, zijn goeie menselijke verhalen. Waar je bij manier van spreken het ‘Star Wars’-gegeven kan wegkrabben en nog steeds iets overhoudt waarmee je je kunt identificeren.»

Het zijn heel verschillende verhalen. Zijn er genres die niet bij ‘Star Wars’ zouden passen?

Lopez: «Ik denk spontaan aan horror, maar eigenlijk hebben de Sith van nature iets griezeligs.»

Waugh: «Er zijn bepaalde kernwaarden die bij ‘Star Wars’ horen, maar die kunnen in principe in om het even welk genre uitgedrukt worden. We zullen dus geen enkel genre per definitie afwijzen. Eén van de mooie kanten van ‘Star Wars: Visions’ is net dat we openstaan voor alle mogelijkheden.»

Wat zijn de lijntjes waarbinnen de makers van een ‘Star Wars’-animatiefilm moeten kleuren?

Rimes: «Veel zijn er niet. Die kernwaarden zijn belangrijk. ‘Star Wars’ gaat over hoop en optimisme. Natuurlijk hoort daar ook wat duisternis en geweld bij, want het gaat tenslotte over de oorlog tegen een Empire. Maar we proberen het geweld toch binnen de perken te houden. De meeste studio’s en filmmakers begrijpen dat trouwens spontaan omdat ze opgegroeid zijn met ‘Star Wars’.»

Waugh: «Ik wil daar nog aan toevoegen dat we ons best doen om de kijker iets te bieden wat fris is, nieuwe verhalen met nieuwe personages. Het gebeurt wel eens dat iemand een verhaal aanbrengt in de trant van ‘Het gaat over Darth Vader maar dan in een ander deel van zijn leven’. Als het een geweldig idee is, zullen we daar wel naar luisteren, maar we vermijden zulke verhalen liever. We geven liever de voorkeur aan iets wat we nog niet eerder hebben gezien. Er zijn films in de ‘Visions’-reeks die bestaande personages opvoeren, zoals Boba Fett of Wedge Antilles, maar daar moet dan een heel goeie en organische reden voor zijn.»

Darth Vader zit nochtans wel in de bijdrage van Aardman Studios, in de haarstijl van de slechteriken.

Waugh: «Hij heeft ze inderdaad zeker geïnspireerd.» (lacht)

Star Wars: Visions, volume 2 ***

Niets dan lof voor het initiatief van de producenten achter de animatiereeks ‘Star Wars: Visions’, korte films die een link hebben met de beroemde werelden van George Lucas. En dubbel applaus omdat ze in het tweede seizoen beslissen om de grenzen open te trekken en hun net wereldwijd te werpen. De eerste jaargang bestond enkel uit anime en viel daardoor ten prooi aan eentonigheid, deze keer krijg je alvast qua stijl telkens iets anders. De hoogtepunten zitten verrassend genoeg vooraan, met ‘Sith’ van de Spaanse studio El Guiri (over een jonge vrouw die drie Siths over de vloer krijgt) en ‘Screecher’s Reach’ van de Ierse Cartoon Saloon (over een enge legende in een grot). De zeven andere films variëren van komedie (‘I Am Your Mother’ van Aardman Studios) over sociale commentaar (‘The Pit’) tot vooral veel familiedrama’s. Visueel valt enkel de Indiase bijdrage, het nogal houterige ‘The Bandits of Golak’, uit de toon. Alles bij elkaar een degelijke collectie waarvoor je niet per se een onvoorwaardelijke ‘Star Wars’-fan hoeft te zijn.