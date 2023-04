Stromae annuleert al zijn optredens tot eind mei om gezondheidsredenen

Hoe leuk ze ook zijn, hét nadeel aan feestjes is dat je er al snel een hele hoop geld aan kwijt bent. Drankjes, eten, eventueel een cadeautje voor de host én dan moet je nog een outfit voorzien - liefst eentje die je niet al 100 keer hebt gedragen. Een dure bedoening en bovendien is het helemaal niet zo duurzaam om telkens weer een nieuw feesttenue te kopen die je vervolgens één keer aandoet en die daarna achteraan je kledingkast belandt. Gelukkig bestaan er tegenwoordig alternatieven en de kledingverhuurservice van Essentiel Antwerp is daarvan een perfect voorbeeld.