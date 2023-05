Succession: dit moet je weten over de langverwachte finale

Maandag is het zover. Dan komt na 4 seizoenen een einde aan de succesvolle HBO-dramareeks ‘Succession’. In een aflevering van 90 (!) minuten moeten er nog heel wat openstaande vragen opgelost worden. Wie volgt Logan Roy op? En wat met de Waystar-GoJo-deal? Dit is wat we kunnen verwachten van de laatste aflevering. En voor wie nog niet alle aflevering zag: spoiler alert!

Wie gaat Logan Roy opvolgen?

De wapenstilstand die Kendall, Shiv en Roman verenigde tegen hun vader aan het einde van seizoen 3 zou nooit duren. Ironisch genoeg was Logan's dood nodig om het trio weer uit elkaar te scheuren. Gedurende een groot deel van het huidige seizoen hebben de «CEBros» Ken en Roman geprobeerd uit een grote deal te stappen. Wat ze niet wisten was dat Shiv - bitter omdat ze door haar eigen broers was gedegradeerd - in het geheim de Zweed Lukas Matsson hielp. Als gevolg van die breuk zijn er nu twee voor de hand liggende kanshebbers voor de kroon van Logan: Ken en Shiv. Roman bewees dat hij ongeschikt was als CEO nadat hij te veel vertrouwen in Mencken had gesteld en instortte op de begrafenis van Logan.

Gaan Shiv en Tom definitief uit elkaar gaan?

Hun huwelijk is volledig giftig. We weten dit. En zij weten dit. Ze hebben het hele seizoen doorgebracht met het porren van elkaars zwakheden en het baggeren van de donkerste momenten uit hun gedeelde verleden. Ze zijn uiteindelijke ook een beetje perfect voor elkaar. Hij geeft haar een machtig gevoel. Ze geeft hem het gevoel belangrijk te zijn. Hij «leeft om te dienen». Ze eist trouw. En niet onbelangrijk: Shiv is zwanger.

Zal Connor ambassadeur worden?

«Wenen voor de lunch. Venetië voor het avondeten. Dubrovnik als ontbijt.» Dat is de droom die Connor en Willa najagen toen hij toegaf «in de richting van Mencken» op de avond van de verkiezingen. Natuurlijk is die droom afhankelijk van het feit dat Mencken niet alleen president wordt, maar ook de deal nakomt die Roman heeft gesloten om Con de ambassadeur in Slovenië te maken...

Cousin Greg als CEO?

We hebben het afgelopen jaar allemaal wel eens gedacht: wat als de stuntelige Greg bovenaan komt te staan aan het einde van Succession? Het lijkt niet realistisch dat Greg hoofd van het bedrijf wordt genoemd. Hij is incompetent, awkward en jong. Aan de andere kant is het niet alsof de Roy-kinderen bewezen hebben dat ze het waard zijn om de troon te veroveren. En Greg is erin geslaagd zich een weg naar boven te banen, en nu is hij «in» met Lukas Matsson na een nachtje dansen en drinken. Dus als Lukas de controle over het bedrijf krijgt, heeft Greg een goede kans om de Amerikaanse CEO te worden (met dank aan Shiv voor het idee) en zou hij de perfecte jaknikker voor Lukas zijn. Hoe dan ook als deze show niet eindigt als een Shakespeare-tragedie maar een komedie, is Greg als CEO de enige manier waarop het kan eindigen.